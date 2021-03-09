«ПриватБанк» відключить Apple Pay і Google Pay, якщо...
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а картою ж розрахуватись буде можливо, та ж карта що є в смартфоні є і в гаманці . Ну будуть люди знов з гаманцем ходити. Зараз в мене купа карт і я розраховуюсь тією, де кращі умови за кешбеком . Якщо обслуговання буде платним, то частину карт закрою і все.
В ірландських банках всі транзакції коштують 20 євроцентів незалежно від суми. І це при тому, що їхні зарплати непорівняно вищі українських. Так що нехай наші банки не брешуть, що їм щось невигідно, а вчаться ефективніше працювати і якісніше надавати послуги
viktor1kh написав:В ірландських банках всі транзакції коштують 20 євроцентів незалежно від суми. І це при тому, що їхні зарплати непорівняно вищі українських.
Каким боком зарплаты к цене транзакций. Ну и ты говоришь о SEPA-переводах, во всех моих украинских банках, кроме ПУМБ-а переводы бесплатны если это переводы между физлицами и платные только при отправке на счета юрлиц в некоторых банках.
Новость же про карточные операции, а по ним комиссия привязанная к сумме операции есть и в ирландских банках.