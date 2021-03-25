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В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 кві, 2021 10:52
alt402 написав:
совершенно дикие очереди (в локдаун, ага).
то же самое... влезет старая маразматичка перед тобой с що - що - да - да... ой а 1 гривны сдачи нет сейчас поищу.. и стоишь пол часа... не Нова Почта дороже но там ДОХОДИТ и быстро .. мы пару лет тому ОСББ делали и надо было оповестить жильцов про сборы .. 144 РЕКОМЕНДОВАНЫХ с уведомлением про ДОСТАВКУ письма в ОДИН дом где живу отправил... не поверите НЕ ОДНО НЕ ДОШЛО... звоню в отделение у меня квитанции на руках и спрашиваю а почему --- а мне ответ сами пусть придут нет почтальонов сейчас .. это пипец какой то..
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Джон
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Додано: Суб 10 кві, 2021 11:16
Джон написав:
не Нова Почта дороже но там ДОХОДИТ и быстро ..
Кроме дороговизны, у НП есть и другой большой недостаток - их отделений нет в подавляющем большинстве сёл и посёлков городского типа.
Конечно из Киева в Одессу или Днепр нет проблем переслать и НП, заплатив в два-три раза дороже, но для пенсионеров со средней пенсией в 3507 гривен в месяц любая гривна важна.
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Qwerty1999
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:41
Джон написав:
144 РЕКОМЕНДОВАНЫХ с уведомлением про ДОСТАВКУ письма в ОДИН дом где живу отправил... не поверите НЕ ОДНО НЕ ДОШЛО... звоню в отделение у меня квитанции на руках и спрашиваю а почему --- а мне ответ сами пусть придут нет почтальонов сейчас .. это пипец какой то..
Заказные письма забирают из отделения по паспорту, расписываясь в книге получения. А как иначе? Почтальон за каждым адресатом будет с этой амбарной книгой бегать? Уведомление о доставке -- это вообще бесполезный архаизм для тех, кому трэк на сайте проверить не судьба. Нужно было отправлять простыми письмами, их бы сразу в почтовые ящики бросили.
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phantom_systems
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:49
phantom_systems написав: Джон написав:
144 РЕКОМЕНДОВАНЫХ с уведомлением про ДОСТАВКУ письма в ОДИН дом где живу отправил... не поверите НЕ ОДНО НЕ ДОШЛО... звоню в отделение у меня квитанции на руках и спрашиваю а почему --- а мне ответ сами пусть придут нет почтальонов сейчас .. это пипец какой то..
Заказные письма забирают из отделения по паспорту, расписываясь в книге получения. А как иначе? Почтальон за каждым адресатом будет с этой амбарной книгой бегать? Уведомление о доставке -- это вообще бесполезный архаизм для тех, кому трэк на сайте проверить не судьба. Нужно было отправлять простыми письмами, их бы сразу в почтовые ящики бросили.
Уведомление о доставке - это ДОКУМЕНТ о том, что адресат получил отправление, и годится, например, для суда. А треком на сайте в этом случае можно будет только подтереться.
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alter
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Додано: Суб 10 кві, 2021 15:19
phantom_systems написав:
Нужно было отправлять простыми письмами, их бы сразу в почтовые ящики бросили.
вы перед тем как что то советовать попробуйте сообщение до конца прочитать.... я говорил про уведомление жителей дома про сборы для создания ОСББ... абзац 4 ст.6 Закона об ОСМД гласит -> Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом).
.... а не простыми письмами. Мне не надо что бы потом какое то особо "умное" тело после создания ОСББ подождав пока все закрутиться подало в суд что его "не уведомили в законный способ"...и суд отменил бы уже созданное ОСББ.
alter написав:
Уведомление о доставке - это ДОКУМЕНТ о том, что адресат получил отправление, и годится, например, для суда. А треком на сайте в этом случае можно будет только подтереться.
да абсолютно верно. И по сути Укрпошта сдирает с нас деньги именно за ДОКУМЕНТ причем доставку его не гарантирует.
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Джон
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Додано: Нед 11 кві, 2021 22:25
Джон написав: phantom_systems написав:
Нужно было отправлять простыми письмами, их бы сразу в почтовые ящики бросили.
вы перед тем как что то советовать попробуйте сообщение до конца прочитать.... я говорил про уведомление жителей дома про сборы для создания ОСББ... абзац 4 ст.6 Закона об ОСМД гласит -> Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом).
.... а не простыми письмами. Мне не надо что бы потом какое то особо "умное" тело после создания ОСББ подождав пока все закрутиться подало в суд что его "не уведомили в законный способ"...и суд отменил бы уже созданное ОСББ.
Что мешало как-нибудь вечерком обойти все квартиры и вручить каждому уведомление под роспись? Попутно повесив объявление у каждого подъезда. Если вы, конечно, действительно хотели их уведомить. Остальным можно было отправить по закону.
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phantom_systems
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