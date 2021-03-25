В «Укрпошті» незадоволені переведенням майже всіх...

Додано: Суб 10 кві, 2021 10:52

alt402 написав: совершенно дикие очереди (в локдаун, ага). совершенно дикие очереди (в локдаун, ага).

то же самое... влезет старая маразматичка перед тобой с що - що - да - да... ой а 1 гривны сдачи нет сейчас поищу.. и стоишь пол часа... не Нова Почта дороже но там ДОХОДИТ и быстро .. мы пару лет тому ОСББ делали и надо было оповестить жильцов про сборы .. 144 РЕКОМЕНДОВАНЫХ с уведомлением про ДОСТАВКУ письма в ОДИН дом где живу отправил... не поверите НЕ ОДНО НЕ ДОШЛО... звоню в отделение у меня квитанции на руках и спрашиваю а почему --- а мне ответ сами пусть придут нет почтальонов сейчас .. это пипец какой то..