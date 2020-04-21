Рада ухвалила за основу законопроєкт про податкову амністію
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Dear_Sir написав: Регистрация активов за рубежом на второе гражданство и особенно присутствие в семье члена не-гражданина Украины позволяют прекрасно маневрировать вокруг амнистийных барьеров, но таких людей не так уж много.
Но их станет к осени и концу года гораздо больше, причем присутствием семьи за пределами Украины.
Предлагаемая редакция КУпАП ст.164-1. "Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат", часть 2:
Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять незалежну професійну діяльність, відсутність або неналежне ведення фізичними особами-підприємцями чи особами, які провадять незалежну професійну діяльність, обліку доходів і витрат, якщо ведення такого обліку є обов'язковим відповідно до податкового законодавства, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.