Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко
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Следим... -- при чем тут Зенека, если новость о Pfizer/ BioNTech?..
Так если не по диагонали прочитать, то там же пишется, что: Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее.
Для Ляшка, что Pfizer/ BioNTech, что AstraZeneca - обое рябое? К тому же, если там Pfizer/ BioNTech, то компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины против COVID-19 в Украине еще 16 февраля: https://hromadske.ua/ru/posts/kompaniya ... e-stepanov А Ляшко говорит, что: - "Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине. "Никак не может подать документы""
Ну и как это все понимать? Показания не сходятся, у кого то очень длинный нос вырос
Следим... -- при чем тут Зенека, если новость о Pfizer/ BioNTech?..
Так если не по диагонали прочитать, то там же пишется, что: Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Южной Корее.
Для Ляшка, что Pfizer/ BioNTech, что AstraZeneca - обое рябое? ...
Блин: если "не по диагонали читать" -- окажется что речь идет о двух (а точнее трех) _разных_ партиях
«Плюс ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня», — зазначив Ляшко.
Головний санлікар розповів і про те, скільки і яких вакцин проти коронавірусу очікує Україна.
«Covishield ми отримали 500 тисяч. По контракту до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тисяч доз і ще мільйон.
выделенное получится до трех посчитать -- или отдельными сносками вынести, чтобы легче было?..
EKO написав:Для Ляшка, что Pfizer/ BioNTech, что AstraZeneca - обое рябое? К тому же, если там Pfizer/ BioNTech, то компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины против COVID-19 в Украине еще 16 февраля: ... А Ляшко говорит, что: - "Не делают этого, потому что производитель до сих пор не зарегистрировал вакцину в Украине. "Никак не может подать документы""
Ну и как это все понимать? Показания не сходятся, у кого то очень длинный нос вырос
Ну да Pfizer/ BioNTech -- подали, а тот производитель -- не подал.
Понимать это так, как написанно -- это кто-то читает по-рагульному...
_hunter написав:Ну да Pfizer/ BioNTech -- подали, а тот производитель -- не подал.
Дак, если это "одно и то же", то зачем "одно и то же" регистрировать дважды? Логика - не?
Как все в мире работает. Вот есть вакцина AstraZeneca, разработчик Оксфордский университет, Oxford Vaccine Group, компания AstraZeneca. В Южной Корее вакцина "AstraZeneca" производится на фармацевтическом предприятии SK BioScience. Под этим же названием. Потому, можно заявить, что это вакцина AstraZeneca. И корейскую партию не нужно регистрировать, если вакцина AstraZeneca уже зарегистрирована.
"Спутник V", кстати, тоже в Южной Корее производится. Под тем же названием "Спутник V". Потому, можно заявить, что это та же самая вакцина "Спутник V", что и произведенная в РФ. И корейскую партию не нужно регистрировать, если вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована.
А ковишилд - это реплика, такая себе версия для развивающихся стран. Индийские боги только и ее производитель знают, почему цена там в 2 раза ниже чем в оригинале и за счет каких компонентов ее так удешевили. Поэтому и называется это вещество по другому, не оригинальным названием.
ТАК ПОНЯТНО?
Можно же честно признаться и сказать, мы вам привезли, идентичные по формуле, но разные препараты. Не AstraZeneca, а реплику. Х.З. какого качества, может даже и хорошего. А не врать постоянно, что это один препарат. Я про это Аналог, копия ... но не оригинал
EKO написав: Как все в мире работает. Вот есть вакцина AstraZeneca, разработчик Оксфордский университет, Oxford Vaccine Group, компания AstraZeneca. В Южной Корее вакцина "AstraZeneca" производится на фармацевтическом предприятии SK BioScience. Под этим же названием. Потому, можно заявить, что это вакцина AstraZeneca. И корейскую партию не нужно регистрировать, если вакцина AstraZeneca уже зарегистрирована.
...
Можно же честно признаться и сказать, мы вам привезли, идентичные по формуле, но разные препараты. Не AstraZeneca, а реплику. Х.З. какого качества, может даже и хорошего. ...
Может "в мире" и так -- тут: разные заводы -- нужны разные регистрации.
Мнение учетки EKO обязательно учтем Вот мнение WHO:
The World Health Organization (WHO) has approved two additional versions of the AstraZeneca/University of Oxford Covid-19 vaccine for emergency use. The vaccines in question are being produced by AstraZeneca-SKBio in South Korea and the Serum Institute of India. This approval allows the vaccines to be rolled out globally with the help of the COVAX facility.
-- лично мне это мнение кажется более авторитетным