Україні підтвердили додатковий мільйон вакцин Pfizer - Ляшко

Додано: Сер 31 бер, 2021 23:53

_hunter написав: Ну да Pfizer/ BioNTech -- подали, а тот производитель -- не подал. Ну да Pfizer/ BioNTech -- подали, а тот производитель -- не подал.

та же самая

Дак, если это "одно и то же", то зачем "одно и то же" регистрировать дважды?Логика - не?Как все в мире работает.Вот есть вакцина AstraZeneca, разработчик Оксфордский университет, Oxford Vaccine Group, компания AstraZeneca.В Южной Корее вакцина "AstraZeneca" производится на фармацевтическом предприятии SK BioScience. Под этим же названием.Потому, можно заявить, что это вакцина AstraZeneca. И корейскую партию не нужно регистрировать, если вакцина AstraZeneca уже зарегистрирована."Спутник V", кстати, тоже в Южной Корее производится. Под тем же названием "Спутник V".Потому, можно заявить, что этовакцина "Спутник V", что и произведенная в РФ.И корейскую партию не нужно регистрировать, если вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована.А ковишилд - это реплика, такая себе версия для развивающихся стран. Индийские боги только и ее производитель знают, почему цена там в 2 раза ниже чем в оригинале и за счет каких компонентов ее так удешевили. Поэтому и называется это вещество по другому, не оригинальным названием.ТАК ПОНЯТНО?Можно же честно признаться и сказать, мы вам привезли, идентичные по формуле, нопрепараты. Не AstraZeneca, а реплику. Х.З. какого качества, может даже и хорошего. А не врать постоянно, что это один препарат.Я про этоАналог, копия ... но не оригинал