Про це йдеться в повідомленні прес-служби АМКУ.
Дивися повний текст АМКУ оштрафував на 4,7 млрд гривень «Приват» за монополію на ринку палива.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01
АМКУ оштрафував на 4,7 млрд гривень «Приват» за...
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Дивися повний текст АМКУ оштрафував на 4,7 млрд гривень «Приват» за монополію на ринку палива.
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:01
До обеда с кауфманом тоже был штраф на 6.5 млрд)) и не только беня может звать кофе пить . неплохо клоун всех строит уверено до долл.миллиардера идет
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