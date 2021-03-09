Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст «Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії через «зелений тариф».
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Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25
«Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії через «зелений тариф».
Додано: Сер 31 бер, 2021 10:25
До повышения тарифов использовал до 3000 квт на электроотопление, сейчас особенно днем не выгодно.
Додано: Сер 31 бер, 2021 11:18
В последнее время очень часто начал свет пропадать. За 2 недели уже раз 5 пропадал. Один раз часа на 2. И это Киев.
Додано: Сер 31 бер, 2021 18:28
Из-за олигарха, который ворует деньги на зеленом тарифе с помощью текущей власти, мы видим рост всех цен. Украине светит пипка.
Додано: Сер 31 бер, 2021 19:56
Если у нас рынок, то все игроки должны продавать по своей цене. Пусть олигархи покупают по зеленому тарифу электроэнергию для своих предприятий. Могут продать в Европе, если они ,конечно, по такой цене купят. А люди должны покупать там, где им больше нравиться. Я бы покупала у АЭС, а солнечные панели я себе сама поставлю. Зачем мне за это кому то платить? Рынок у нас какой-то странный:прогнули всю страну под Ахметова и рассказывают сказки о рынке
Додано: Сер 31 бер, 2021 20:33
Зелёный тариф необходим но! На этом рынке монополия товарища Ахетива и антимонопольный молчит при этом нивелируются все преимущества зелёной энергии в виде разгрузки линий электропередач и коэффициента понижения трансформации! При этом гражданин Ахметив не регистрирует в своём ДТЭК обычных граждан уже с готовыми СЭС и ВЭС для которых собственно этот тариф введён!!!
Додано: Сер 31 бер, 2021 21:56
Я так понял, что несмотря на то что потребление електроенергии сокращается населением, платежки наоборот выростут так как *зеленый тариф* Ахметова будет в процентном соотношении чем дешовая атомная енергия которую останавливают в связи с потеплением
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:40
А что им что им что в квартире то 112в или 268в. Они вус не дуют и сидишь без без света
Додано: Чет 01 кві, 2021 10:24
Монополия а тепловой генерации, могополия в зеленом тарифе, повышение зп главе НКРЦКП. А где интересы украинца?
Додано: Чет 01 кві, 2021 16:41
Re: «Укренерго» знову обмежило виробництво електроенергії...
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