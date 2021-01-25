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Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Країни ОПЕК+ домовилися збільшити нафтовидобуток на 1,15 млн барелів на добу за три місяці. Таке рішення країн-учасниць угоди призвело до зростання цін на нафту майже на 4%.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:52
Что за бред я прочитал? "Увеличили кол-во сырья на рынке - из-за этого на него выросла цена"...
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