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Країни ОПЕК+ домовилися
збільшити видобуток нафти на...

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:52

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на...

Пропонуємо до обговорення:
Країни ОПЕК+ домовилися збільшити нафтовидобуток на 1,15 млн барелів на добу за три місяці. Таке рішення країн-учасниць угоди призвело до зростання цін на нафту майже на 4%.

Дивися повний текст Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти на 1,15 млн барелів на добу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:52

Что за бред я прочитал? "Увеличили кол-во сырья на рынке - из-за этого на него выросла цена"...
smart_analyst2017
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