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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 чер, 2026 21:51
TUR написав: rjkz написав:
Должен, с удивлением, признать Вашу правоту.
И точно также примите что в случае продажи недвижимости в Украине как нерезидента, вам не придется платить ничего в США официально. Только заполнить 2 декларации дополнительно. Придется заполнить FBAR (FinCEN 114) и 8938.
А о том, что деньги перевести на свой счет в США напрямую - нельзя - да.
Но их можно разместить на счете в Украине и оплачивать например обучение ваших детей в США.(в т.ч. оплата в университет, которая сожрет все эти деньги
Ок, подумаю.
Счетов в Украине давно нет и не уверен, что безопасно их открывать.
Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.
До оплаты универа еще есть несколько лет.
Все "зависит от", но смотря что это будет за универ.
В CUNY, где уровень не фонтан, но есть и Барух каледж, который очень даже ничего, но не дает нужной (пока) специальности. Там для резидента НЙ обучение за 4 года около 30 куе.
Есть очень рейтинговый Университет Флориды с примерно таким-же ценником, но повлечет переезд во Флориду.
Но в целом по стране это около 40-50 куе в год без учета сколаршипов и резидентствва. Для рейтинговых вузов. Но туда кроме денег еше и поступить надо.
А тут еще и полная неопределенность с профессиями будущемго на фоне ИИ.
В общем, пока много неопределенности, но время еше есть и много может поменяться.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 21:53
rjkz написав: Frant написав:
Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?
Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?
"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!
Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Мне, например, вообще противно читать данное..
Модераторам виднее, хотя хотя именно им уровнен форума ниже некуда.
Модерация реально способствует разжиганию внутри сообщества и допущению троллинга и т.п.ради хайпов в сети.
Востаннє редагувалось TUR
в Нед 07 чер, 2026 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 21:54
flyman написав: rjkz написав: Frant написав:
Тому що народ - темний. Село селом. Саме тому його легко надурити, пообіцяти вайниНєБудєт і зарплату вчителям 2000 дол/міс і боротьбу з корупцією. Обманним шляхом прийти до влади і красти казну. Під час війни! Це чисто російські звички.
А найрозумніші люди завжди звідси виїзжали. Тому що соціальних ліфтів не було. Навіщо селюкам аероплани на початку ХХ ст або балістичні ракети в 1991??? Хто їхав жити і працювати в Москву чи Петербург, хто ще далі.
До 1991 року Київ був столицею малоросійського міщанства, яке в усьому копіювало російські звичаї, непотизм, корупцію і беззаконня.
Чому спілкування тут на форумі - московською мовою?
Чому графоман-українофоб цитує ватних поетів?
"Да какая разніца?" - ми це проходили в 1991 і в 2014. Після 2022 - ні, не годиться!
Недарма лідер рашистіа заявив:"Там, где рускій язик - там Росія"!"
Почему меня должно интересовать мнение "лидера рашистов"?
По его мнению, Украина недогосударство.
У меня противоположное мнение.
То, что франт гонит, на Поэта, который критиковал в своем творчестве "соцреализьм", меня не удивляет.
Какой-бы соловьиной Мовой, франт не пытался-бы тут петь, все помнят франта 2014 года разлива.
Ватного-ватного франта.
Коля, угомонись, ти звідси виїхав назавжди. Не тобі тепер робити моральні оцінки.
Давай ліпше про потужність Трампа та незламність МАГА.
А про демократичну демократичність мера NY.
Про это тоже можно поговорить, ветка обязывает.
Но франт-то не угомоняется.
У него с вечера пятницы по воскресенье алкогольные сопли.
Что он делает на ветке - хз.
Приходит, чтобы набросить на вентилятор?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 22:45
TUR написав:
:D
rjkz написав:
Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.
Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите
скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Оснований для обилечивания - несколько (писали - с десяток); уплата/взыскание штрафа - не является индульгенцией от следующего "обилечивания"...
Недавно наткнулся на в/ролик, в котором бывший наш (т.е., лишенный гражданства Украины по личному заявлению гражданин Германии) прибыв в Украину - оказался разыскиваемым тцк уклонистом, и будучи отмобилизованным - ускоренно отправлен в лагерь несмотря на возражения, что он лишен украинского гражданства. Пришел на ум "бородатый анекдот"-ужастик про гитлеровца перед шеренгой плененных красноармейцев. Получив от очередного бойца негативный ответ на вопрос: "Комсомолец?" последовало указание: "Принять в комсомол и расстрелять!".
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Додано: Нед 07 чер, 2026 22:54
Миша-клиент написав:
скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.
PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.
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Додано: Нед 07 чер, 2026 23:01
TUR написав:
:D
rjkz написав:
Тут писали, что влечет за собой автоматическое внесение в Резерв или что-то типа того.
Причем здесь Резерв + ?. Вы и так в нем есть (вне зависимости от ПМЖ и снятии с учета ранее) Загрузите и увидите
Загрузить?
А зачем?
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Додано: Нед 07 чер, 2026 23:09
Water написав: Миша-клиент написав:
скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.
PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.
Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)...
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Додано: Нед 07 чер, 2026 23:20
Миша-клиент написав: Water написав: Миша-клиент написав:
скорее, Вас захотят "обилетить" штрафом "уклониста" с удвоением за неуплату + 10% исполнительских (37 т. как вариант), а особенно - увидев Ваши денежки в доступности на счете здесь.
Продають за довіреністю. Рахунок чий? Дружини. До чого тут уклоніста та інше? Анекдот такий не чув.
PS: Мені якійсь банк(або декілька) наполегливо пропонують перекинуть гроші з картки на картку іноземного банку, якщо що- не пробував.
Ну, если по доверенности - то можно (для этого - не обязательно записываться в очередь в укр.консульство - можно и у местного нотариуса с последующим апостилированием и переводом на украинский (минимум апостиля если текст доверенности сделан нотариусом из наших). Хотя депутаты все активнее пропагандируют распространение на уклонистов режима злостных алиментщиков-прочих должников с лишением их ряда прав, начиная с водительских (или заканчивая ими, с какой стороны посмотреть)...
А що як поєднати приємне з корисним.
Напр., супруга прилітає з метою медичного туризму (підлати зуби, напр.), а заодно продає квартиру по довіреності (якщо дарчу на неї в консульстві/посольстві не можна). Таким чином тема М2560 випадає з рівняння.
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Додано: Пон 08 чер, 2026 03:43
Приємне з корисним в одному рівнянні не фігуруватимуть.
Продати за дорученням може будь-хто. Доручення може бути оформлено так, як вище дуже вірно написав Миша-клиент: у нотаріуса країни перебування.
Але людина, яка продала нерухомість за дорученням, НЕ МАЄ ПРАВА ВИВОЗИТИ ГОТІВКОВІ КОШТИ за межі України. Незважаючи на всі правильно оформлені документи.
Може вивезти тільки особисто колишній власник нерухомості.
Або особа, яка продала за дорученням - по 10 000€ за 1 виїзд.
Ну або внести на картковий рахунок для можливості купівлі кави та тістечка за кордоном.
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