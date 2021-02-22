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Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою...
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Основою для фургона став автобус Toyota Coaster, у якого стандартний турбодизель замінили силовою установкою на паливних елементах від водневого седана Toyota Mirai.
Дивися повний текст Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою силовою установкою (фото)
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:22
Первые водородные и электромобили были в Украине странно почему даже на волне патриотизма ни один ресурс об этом не пишет.
Запорожці» з електричним двигуном з'явилися ще в середині 70-х років ХХ століття, коли в Запорізькому ЗМІ створили дослідний зразок на базі ЗАЗ-968. На водородное топливо переводили автомобили ещё во время великой отечественной, во время дифицита топлива, аналог современных ГБО.
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alexandr1235
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Додано: Суб 03 кві, 2021 20:50
alexandr1235 Да, был прототип, только не "Запорожца", а "Таврии". Но тогда все застряло из-за неэффективных аккумуляторов. Сейчас это уже музейный экспонат.
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Darkin
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