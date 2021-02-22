RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Toyota побудувала першу в
світі швидку з водневою...

Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:22

Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою...

Пропонуємо до обговорення:
Основою для фургона став автобус Toyota Coaster, у якого стандартний турбодизель замінили силовою установкою на паливних елементах від водневого седана Toyota Mirai.

Дивися повний текст Toyota побудувала першу в світі швидку з водневою силовою установкою (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93238
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:22

Первые водородные и электромобили были в Украине странно почему даже на волне патриотизма ни один ресурс об этом не пишет.
Запорожці» з електричним двигуном з'явилися ще в середині 70-х років ХХ століття, коли в Запорізькому ЗМІ створили дослідний зразок на базі ЗАЗ-968. На водородное топливо переводили автомобили ещё во время великой отечественной, во время дифицита топлива, аналог современных ГБО.
alexandr1235
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:50

alexandr1235 Да, был прототип, только не "Запорожца", а "Таврии". Но тогда все застряло из-за неэффективных аккумуляторов. Сейчас это уже музейный экспонат.
Darkin
 
Повідомлень: 96
З нами з: 11.11.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МОЗ хоче в першу чергу вакцинувати групи ризику, що...
R2 » Вів 23 бер, 2021 08:42
9 468
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 15:37
_hunter
Українці розробили перший у світі військовий... 1, 2
R2 » Пон 22 лют, 2021 20:44
17 1375
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 14:21
yama
Сім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі
R2 » Нед 07 бер, 2021 11:33
4 469
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 бер, 2021 18:10
DONALD

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94306)
03.04.2021 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.