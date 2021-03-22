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Не заплатили за світло:
чи можуть арештувати майно

Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:42

Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно

Пропонуємо до обговорення:
Сама по собі несплата комунальних послуг не є підставою для накладання арешту на майно споживача.

Дивися повний текст Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 16:42

Тарифы установлены с потолка.
Без учета затрат, без гармонизации с европейскими требованиями.
Напряжение и сила тока какие попало.
Просто коммунальный беспредел
blueiceua
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:57

Когда же можна будет сменить поставщика, как с газом за 2 мин у пр24??? Сколько можно финансировать банду??
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:59

Re: Не заплатили за світло: чи можуть арештувати майно

  blueiceua написав:Без учета затрат, без гармонизации с европейскими требованиями.
Первое противоречит второму.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:27

У нас постоянно говорят про рынк електроенергии. Скажите, где я могу купить Атомную енергию по 50 копеек как Ахметов и Коломойский покупают? А зельоную енергию по 5грн. оставьте себе. Мне гнилые яблоки, которые вы подмешиваете мне в корзину не нужны
fiona98
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:02

Ахметов покупает половину всей атомной электроэнергии за 1 коп.Это все знают?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:11

  Scotch написав:Ахметов покупает половину всей атомной электроэнергии за 1 коп.Это все знают?

Зачем ты врёшь? Ахметову доплачивают за то что он покупает э/э.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 09:24

  Scotch написав:Ахметов покупает половину всей атомной электроэнергии за 1 коп.Это все знают?

пруфы?
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