Офіційна презентація відбулася 31 березня в Індії, оскільки саме з цього ринку і почнуться продажі автомобіля.
Дивися повний текст Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото).
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:23
Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото).
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:50
Re: Volkswagen представив новий кросовер Taigun (фото)
Теперь понятно, почему на фото правый руль у Фольксвагена.
Индия же!
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