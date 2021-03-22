RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прописка онлайн: міністр
розповів, як полегшать життя...

Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 10:36

Re: Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...

  kanach написав:На мою думку, головне, - це робиться для покращення життя народу.

Бюджета Дии хватает на ботов на финансах?

А, блин, пардон - не уловил сарказм :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 06.08.19
Подякував: 835 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 11:06

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Українці незабаром отримають можливість змінювати місце реєстрації через мобільний застосунок "Дія".

Дивися повний текст Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя українцям.

Ну наконец-то. Я вот только прочитал заголовок и мне сразу стало легче и веселей. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1310
З нами з: 21.10.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати...
R2 » Пон 05 кві, 2021 19:10
2 115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 07:47
alexdemoncom_ad
Чи прирівнюється кредитний онлайн-договір до паперового...
R2 » Суб 27 бер, 2021 08:46
9 830
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 23:10
LutsMan
Курс гривні в Україні: експерт розповів про три варіанти...
R2 » Пон 22 бер, 2021 07:49
3 216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 17:25
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.