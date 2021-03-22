Бюджета Дии хватает на ботов на финансах?
А, блин, пардон - не уловил сарказм
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 10:36
Re: Прописка онлайн: міністр розповів, як полегшать життя...
Додано: Вів 06 кві, 2021 11:06
Ну наконец-то. Я вот только прочитал заголовок и мне сразу стало легче и веселей.
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