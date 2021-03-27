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У «Слузі народу» розповіли,
як держава забезпечуватиме...

У «Слузі народу» розповіли, як держава забезпечуватиме...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:00

У «Слузі народу» розповіли, як держава забезпечуватиме...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідний законопроєкт № 5308 подав голова Комітету з питань бюджету Юрій Арістов.

Дивися повний текст У «Слузі народу» розповіли, як держава забезпечуватиме українців доступним житлом.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:00

Перестаньте хвалитись. У США також хвалились а потім у 2007 році сталась жахлива іпотечна криза, відлуння якої відчули в десятках країн світу. Логіка підказує,що заробити в
нашій країні на квартиру можуть 5-10 відсотків працездатного населення ,всі інші споживачі іпотеки заробітчани. Добре як добре,але ринок праці за кордоном може значно скоротитись з різних причин і відповідно скоротиться фінансова можливість покупців житла погасити іпотеку. Банки почнуть забирати квартири,якщо вони у заставі, а продавати їх буде нікому. Наступає повний банківський колапс. Не дуже хотілось би щоб так сталось, але приклад США насторожує.
petrostolaruk89
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