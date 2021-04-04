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Очільник НСЗУ розповів, як в
Україні змінилися зарплати...

Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:10

Очільник НСЗУ розповів, як в Україні змінилися зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році українські лікарні отримали можливість виплачувати підвищені зарплати медикам і використовувати на ці цілі гроші, що виділяються Міністерством охорони здоров'я, і акумульовані за рік на рахунках медустанов.

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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 19:10

Ложь от начала и до конца.
Озвучил ЗП ковидных отделений с утроенной премией за риск и подрывом здоровья при постоянном нахождении в парящих балахонах. Цинично умолчал о ЗП по отрасли в целом. О ЗП медсестер вообще ни слова, чтобы не закидали тапками.
При этом нагло обвинил во всем администрации клиник, "забыв" что больницам нужно еще покупать расходники, аппаратуру и СИЗы. В период эпидемии это все улетает прямо на глазах.
antey1969
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