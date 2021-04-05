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«Укрзалізниця» планує залучити 51 млрд в цьому році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий план АТ "Укрзалізниця" на 2021 рік передбачає залучення запозичень в сумі 50,9 млрд грн і повернення позик на 47,2 млрд грн (при середньорічному курсі 29,1 грн за долар).
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Додано: Пон 05 кві, 2021 20:46
Банкротят ...
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Додано: Пон 05 кві, 2021 21:18
Занимают и воруют,занимают и воруют-замкнутый круг.Долг растёт и никто ни за что не отвечает.
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