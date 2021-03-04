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Мінінфраструктури презентувало
єдиний квиток для...

Мінінфраструктури презентувало єдиний квиток для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:51

Мінінфраструктури презентувало єдиний квиток для...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури презентувало єдиний електронний квиток для усіх видів муніципального транспорту українських міст.

Дивися повний текст Мінінфраструктури презентувало єдиний квиток для муніципального транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:51

Как вы уже задолбали с вашими новшествами. Не успевают новые карточки покупать.
Про замену старого на ID паспорт я вообще молчу. Создатель знал с какими проблемами могут столкнутся люди? Теперь везде нужно менять паспортные данные. Что сказать. Неучи и ушлепки.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 08:21

Транспорта нет , а билет есть. Что-то мне напоминает план по вакцинации, план есть , а вакцины нет.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 23:45

підвищити туристичну привабливість та комфорт міст;

Необходимость покупать отдельный проездной для каждого города, а потом бегать и искать как его здать чтобы получить залоговую сумму, если возврат вообще предусмотрен.
vitaliy_berdinskikh
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