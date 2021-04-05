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Різкого зміцнення
гривні не буде - НБУ

Різкого зміцнення гривні не буде - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:59

Різкого зміцнення гривні не буде - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України не очікує, що 2021 році повториться ситуація 2019 року, коли гривня суттєво зміцнилася до долара.

Дивися повний текст Різкого зміцнення гривні не буде - НБУ.
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