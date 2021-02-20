Обов'язкове медичне страхування в Україні має з'явитися...
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warlamp написав:Читайте постанову, там всё разжёвано даже для толстолобиков
А ссылка где, толстолобик?
Так же не помешает ссылка на документ регулирующий потребление сейчас и тот который он заменил. Чтобы сравнить что поменялось.
warlamp написав:Есть также, пломбируемые боксы для автоматических выключателей, клавишей щёлкать можно, а демонтировать без снятия пломбы не получится.
Есть, и что? В хрущах их поставят?
warlamp написав:Кто попадётся на подмене автомата - штрафанут.
Штраф отсутствует, ввиду отсутствия ответственности за это.
warlamp написав:Эти расценки только на штробление и прокладку новой проводки.
Вопрос был - нахера кому-либо нужно менять проводку? Или в твоей реальности Ахметов всем проштробит и включит цену за это в счёт? Ахметов тебе лично про эту идею рассказал?
warlamp написав:Конечно, можно ничего не менять и сидеть на автомате 16А, только тогда нельзя будет одновременно стирать и готовить, или греть воду и работать на компе, смотреть ТВ.
Странно как люди сейчас всё это делают, имея обычные бытовые автоматы на 16А.
Давай, расскажи нам какие у тебя автоматы на вводе, с фотографиями. И зачем тебе именно столько: что у тебя за потребители в квартире.
warlamp написав:В таком случае, про кондиционер и обогреватели можно будет забыть.
Тут в соседней теме люди жалуются что Кличко отопление не выключает - пойди им расскажи что люди обогревателями пользуются.
А то вы оба меряете по своим немного странным потребностям: одному при нуле на улице уже отопление не надо, другому надо чтобы в квартире была силовая разводка когда к каждой розетке можно подключить не менее чем электроплиту или какой-то станок, или даже не знаю какое там ещё оборудование.
warlamp написав:Читайте постанову, там всё разжёвано даже для толстолобиков
А ссылка где, толстолобик?
Так же не помешает ссылка на документ регулирующий потребление сейчас и тот который он заменил. Чтобы сравнить что поменялось.
warlamp написав:Есть также, пломбируемые боксы для автоматических выключателей, клавишей щёлкать можно, а демонтировать без снятия пломбы не получится.
Есть, и что? В хрущах их поставят?
warlamp написав:Кто попадётся на подмене автомата - штрафанут.
Штраф отсутствует, ввиду отсутствия ответственности за это.
warlamp написав:Эти расценки только на штробление и прокладку новой проводки.
Вопрос был - нахера кому-либо нужно менять проводку? Или в твоей реальности Ахметов всем проштробит и включит цену за это в счёт? Ахметов тебе лично про эту идею рассказал?
warlamp написав:Конечно, можно ничего не менять и сидеть на автомате 16А, только тогда нельзя будет одновременно стирать и готовить, или греть воду и работать на компе, смотреть ТВ.
Странно как люди сейчас всё это делают, имея обычные бытовые автоматы на 16А.
Давай, расскажи нам какие у тебя автоматы на вводе, с фотографиями. И зачем тебе именно столько: что у тебя за потребители в квартире.
warlamp написав:В таком случае, про кондиционер и обогреватели можно будет забыть.
Тут в соседней теме люди жалуются что Кличко отопление не выключает - пойди им расскажи что люди обогревателями пользуются.
А то вы оба меряете по своим немного странным потребностям: одному при нуле на улице уже отопление не надо, другому надо чтобы в квартире была силовая разводка когда к каждой розетке можно подключить не менее чем электроплиту или какой-то станок, или даже не знаю какое там ещё оборудование.
Только хамить не надо. Если тормозит твой Яндекс, то нагугли : Постанова НКРЕКП № 475 от 17.03.2021. Автомат, установленный электросетью, является собственностью компании, а за кражу чужого имущества, сам знаешь, не маленький, что бывает. На гнилую совковую проводку тебе официальный электрик не поставит АВ на 25-40А, за возможный пожар никто отвечать не хочет. Потребляемую мощность каждого электроприбора ищи в его мануале. У меня, как и у любого современника, много чего водится в доме: 3 телевизора, 2 компа, 2 холодильника + морозильник, микроволновка,тостер, ростер, электродуховка, чайник, сварочный инвертор, куча электроинструмента и прочее, прочее, прочее. На щитке стоят автоматы E.NEXT 40А, на стабилизаторе-63А. Пока хватает. Фотку не прилагаю, обойдёшься! Я Кличко не выбирал и моральной ответственности за его неправомерные действия не несу.
warlamp написав:Если тормозит твой Яндекс, то нагугли : Постанова НКРЕКП № 475 от 17.03.2021.
Тоеть сам ты не только цитату порезать не можешь - это ж мега сложно выделять текст и жмакать кнопку или упаси госпади руками набирать [quоtе], но и загуглить сам не с состоянии?
Ну что ж, почитаем
У договорі споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) потужності, які визначаються виходячи з проектної документації електрозабезпечення об’єкта.
Надо же какие гады, хотят чтобы жильцы пользовались электрикой согласно проектных норм.
У разі відсутності проектної документації електрозабезпечення об’єкта індивідуального побутового споживача, приєднаного до зовнішніх електричних мереж загального призначення, які за технічними характеристиками можуть забезпечити розподіл електричної енергії на рівні 5 кВт на кожного індивідуального побутового споживача, дозволена (договірна) потужність такого об’єкта встановлюється на рівні не нижче 5 кВт.
Погодите, а как же обещанное "только 3 кВт"? Где-же зрада?
Я не нашел в постановлении ни слова о том что кто-то полезет в мой щиток и будет там менять мне автоматы. Как не нашел и поялвения какой-либо ответственности за то что я поставлю свои автоматы после счётчика.
warlamp написав:Автомат, установленный электросетью, является собственностью компании, а за кражу чужого имущества, сам знаешь, не маленький, что бывает.
Чтобы его установить им придётся украть автомат установленный мной. А за кражу чужого имущества, сам знаешь, не маленький, что бывает. Ну и в хрущовках или просто старых домах бывают варианты когда счётчик стоит в самой квартире - опять же, не маленький, сам знаешь что бывает за проникновение в квартиру.
warlamp написав:На гнилую совковую проводку тебе официальный электрик не поставит АВ на 25-40А
Ты говорил что будут ставить 16А. Это раз.
Два: я так и не должался ответа зачем менять советскую гнилую проводку если она спокойно справлялась с потреблением которое врядли выходило за 3 кВт. А новые автоматы даже если и поставят то как ты сам написал это будут автоматы на 16А, тоесть советской проводки они не сожгут.
Ну и три, если предположить что на входе стоял автомат на 10А то кто станет менять его на 16А чтобы потом ещё и проводку менять? Где в постановлении хоть слово что на входе должен обязательно стоять автомат на 16А и ни ампером меньше и что проводка должна быть переделана под это потребление без учёта желания и потребностей клиента электросети? Если в квартире пенсионеры с телевизором и холодильником - им и 10А хватит с головой.
Как по мне то ты или потребляешь много больше того что должен потреблять по проекту и потому для тебя гражданские нормы потребления зрада априори. Или ты просто упоролся на поиске зрады и пытаешься найти её хоть в чём-нибудь.
warlamp написав:Потребляемую мощность каждого электроприбора ищи в его мануале
Тоесть ты вот так тупо сливаешься отказываясь рассказывать зачем тебе на вводе в квартиру автомат на 40А. Ну ОК.
warlamp написав:сварочный инвертор
А что ты им в своей квартире делаешь, расскажи нам.
warlamp написав:куча электроинструмента
И ты весь его включаешь одновременно, плюс ещё и стиралку?
Я сомневаюсь что стиралка или телевизор у тебя работают одновременно с каким-нибудь перфоратором. Хотя сколько тот телевизор жрет? Как лампочка.
warlamp написав:На щитке стоят автоматы E.NEXT 40А, на стабилизаторе-63А.
Я не знаю, может у тебя частный дом в котором функционирует нелегальное СТО - тогда конечно понятны такие аппетиты. Но остальным оно зачем?
vitaliy_berdinskikh Я не примерял конкретно к тебе толстолобика, ты сам так решил. Я слишком занятой человек, не протираю диван у компа, поэтому развёрнутые ответы даю редко и не каждому. Только когда выпала свободная минутка. У меня правило - никого не пускать в свою приватную жизнь. Поэтому я никогда и нигде не выкладываю свои фото и видео, берегу личное пространство от "обсасывания подробностей" чужими людьми.