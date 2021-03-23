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Польський банк виділив кредит
в € 81,5 мільйона для...

Польський банк виділив кредит в € 81,5 мільйона для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:40

Польський банк виділив кредит в € 81,5 мільйона для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ІТ Кластера.

Дивися повний текст Польський банк виділив кредит в € 81,5 мільйона для будівництва ІТ Park у Львові.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:40

О, поляки, как и венгры, тоже начали помогать на приграничной территории.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:13

Відколи це кредити стали допомогою? Їх же ж віддати треба, ніхто ж їх не спише як москва Кубі наприклад
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:24

  Taras Rudko написав:Відколи це кредити стали допомогою? Їх же ж віддати треба, ніхто ж їх не спише як москва Кубі наприклад


Так нам таким образом все помогают. :D
p_a_l
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