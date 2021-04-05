Компанія Twitter в останні місяці вела переговори про придбання голосової соцмережі Clubhouse.
Дивися повний текст Twitter вела переговори про купівлю Clubhouse за $4 млрд – Bloomberg.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 19:44
Twitter вела переговори про купівлю Clubhouse за $4 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Twitter вела переговори про купівлю Clubhouse за $4 млрд – Bloomberg.
Додано: Чет 08 кві, 2021 19:44
"В настоящее время переговоры остановились по неизвестным причинам."
Вот причина остановки переговоров - пузырь так быстро лопнул, что создатели даже не успели впарить эту штуковину очередному лоху-инвестору.
Додано: Чет 08 кві, 2021 20:56
так телеграм випустив аналогічну фічу-кіллер і всі забули за хайпанутий клабгауз ))
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