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Twitter вела переговори про
купівлю Clubhouse за $4 млрд...

Twitter вела переговори про купівлю Clubhouse за $4 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:44

Twitter вела переговори про купівлю Clubhouse за $4 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Twitter в останні місяці вела переговори про придбання голосової соцмережі Clubhouse.

Дивися повний текст Twitter вела переговори про купівлю Clubhouse за $4 млрд – Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 19:44

"В настоящее время переговоры остановились по неизвестным причинам."
Вот причина остановки переговоров - пузырь так быстро лопнул, что создатели даже не успели впарить эту штуковину очередному лоху-инвестору.
https://texterra.ru/upload/img/12-03-2021/2/6.jpg
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 20:56

так телеграм випустив аналогічну фічу-кіллер і всі забули за хайпанутий клабгауз ))
greenozon
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