Національний банк готовий підвищувати облікову ставку, щоб стримати темпи зростання інфляції в Україні.
Дивися повний текст НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати зростання інфляції.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:26
НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ готовий підняти облікову ставку, щоб стримати зростання інфляції.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:26
Инфляция вызвана совсем другими проблемами, а именно расшатыванием государственных институтов, как действенного управленца. Антимонопольный комитет 0 без палочки, Кабмин -слюнтяи на зарплате олигархов, прокуратура -опричники, суды- крыша всего безпредела, за бабки, а главное, им всё равно. Они ведут и будут жить в других странах, гражданами коих они, многие уже являются.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 09:34
до 10% в 2021м
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