Валовий внутрішній продукт (ВВП) України за 2020 рік скоротився на 4%, що є одним з найнижчих показників у світі.
Дивися повний текст Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% — один з найнижчих показників у світі.
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 17:36
Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% — один з найнижчих...
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Дивися повний текст Петрашко: Скорочення ВВП торік на 4% — один з найнижчих показників у світі.
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