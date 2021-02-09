Відповідає директорка Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Кулішова.
Дивися повний текст Чим відрізняється прописка від реєстрації.
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Додано: Суб 10 кві, 2021 07:57
Чим відрізняється прописка від реєстрації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чим відрізняється прописка від реєстрації.
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:58
Разницы между пропиской и регистрации нет. Иначе бы у нас не было столько проживающих не по месту регистрации. Чтобы сменить место жительство мне надо идти сначала к одному придурочному военкому, слушать его тупорылые шутки и лекции, проходить никому не нужную медкомиссию, попутно прослушав не менее тупые шутки и лекции от каждого медработника, предварительно отстояв во всех очередях, а потом повторить ту же процедуру по новому месту регистрации. Это всё легко может занять 3 месяца, т.к. тебя могут направить на сдачу всех мыслимых анализов, причём всё это будет за твой счёт, хотя оно тебе нахер не всралось. И это просто, чтобы сменить место жительства, которое, по-идее, у человека может и пару раз в год меняться.
Додано: Суб 10 кві, 2021 07:59
Забыл добавить, что выписаться, надо ещё обязательно ехать в город прописки, даже если 1000 км. от места проживания и непонятно за какой хер и где жить всё время, пока тебе водят мурку. А её водят, особенно, если узнают, что ты из другого города.
Додано: Суб 10 кві, 2021 08:46
Курва, поясніть це всім держслужбовцям, які мають стосунок до реєстрації місця проживання. Бо вони постійно марять якоюсь "пропискою" :(
І так, було б добре, якби реєстрація дійсно була простою, а не гемором з військкоматами та медкомісіями.
Додано: Суб 10 кві, 2021 09:27
Re: Чим відрізняється прописка від реєстрації
Очевидно що автор статі не жив у совку. Прописували всіх у будь якій кількості.
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:37
Re: Чим відрізняється прописка від реєстрації
Че вы так заморачиваетесь? Паспорт получили, выписались на.ер и никуда не прописывайтесь. И пусть идут все лесом, и военкомы и их врачи.
На ID паспорте что разве прописка светится?
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:44
Re: Чим відрізняється прописка від реєстрації
Додано: Суб 10 кві, 2021 21:55
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