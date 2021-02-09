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Чим відрізняється
прописка від реєстрації

Чим відрізняється прописка від реєстрації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:57

Чим відрізняється прописка від реєстрації

Пропонуємо до обговорення:
Відповідає директорка Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД Тетяна Кулішова.

Дивися повний текст Чим відрізняється прописка від реєстрації.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:58

Разницы между пропиской и регистрации нет. Иначе бы у нас не было столько проживающих не по месту регистрации. Чтобы сменить место жительство мне надо идти сначала к одному придурочному военкому, слушать его тупорылые шутки и лекции, проходить никому не нужную медкомиссию, попутно прослушав не менее тупые шутки и лекции от каждого медработника, предварительно отстояв во всех очередях, а потом повторить ту же процедуру по новому месту регистрации. Это всё легко может занять 3 месяца, т.к. тебя могут направить на сдачу всех мыслимых анализов, причём всё это будет за твой счёт, хотя оно тебе нахер не всралось. И это просто, чтобы сменить место жительства, которое, по-идее, у человека может и пару раз в год меняться.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:59

Забыл добавить, что выписаться, надо ещё обязательно ехать в город прописки, даже если 1000 км. от места проживания и непонятно за какой хер и где жить всё время, пока тебе водят мурку. А её водят, особенно, если узнают, что ты из другого города.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:46

Курва, поясніть це всім держслужбовцям, які мають стосунок до реєстрації місця проживання. Бо вони постійно марять якоюсь "пропискою" :(
І так, було б добре, якби реєстрація дійсно була простою, а не гемором з військкоматами та медкомісіями.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 09:27

Re: Чим відрізняється прописка від реєстрації

Також важливим є те, що власник приміщення може зареєструвати в своєму помешканні будь-яку особу, на відміну від прописки, яка дозволяла прописати лише близьких родичів.

Очевидно що автор статі не жив у совку. Прописували всіх у будь якій кількості.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:37

Re: Чим відрізняється прописка від реєстрації

Че вы так заморачиваетесь? Паспорт получили, выписались на.ер и никуда не прописывайтесь. И пусть идут все лесом, и военкомы и их врачи.
На ID паспорте что разве прописка светится?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 20:44

Re: Чим відрізняється прописка від реєстрації

  equinox написав:Прописували всіх у будь якій кількості.

Та хрен там - согласно норм.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 21:55

  p_a_l написав:Че вы так заморачиваетесь? Паспорт получили, выписались на.ер и никуда не прописывайтесь. И пусть идут все лесом, и военкомы и их врачи.
На ID паспорте что разве прописка светится?

Наверно прописка светится на digital-бумажке, которую надо носить с ID-паспортом :)
Вкладчик1234
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