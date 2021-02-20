ТОП-5 найпопулярніших електромобілів в Україні (інфографіка)

Додано: Суб 10 кві, 2021 08:39

На самом деле не 1%, всего 0,35% - у вас округление сломалось.



"Такой рост регистраций на рынке электромобилей связан с тем, что его львиную долю формируют подержанные автомобили, которых большую часть марта 2020 года сервисные центры не регистрировали из-за введения тогда карантина."



"большая" часть марта это с 19 по 31марта 2020 т.е. 13 дней из которых 2 нерабочих обычно понедельника -

чистой воды манипуляция



BEV за 1Q21 было 1692 а за 1Q20 1698 - это 99,65%



PHEV за 1Q21 было 1024 а за 1Q20 721 - и это рост 142,02% - т.е. заметно увеличение плагин гибридов, у которых аккумулятор может быть до 19квт что сравнимо, например, со старым 24квт ниссан лифом.



HEV - это не подключаемые гибриды без вилки, их

за 1Q21 было 2174шт, а за 1Q20 - 1340, т.е рост 162,24%, - и все же международная классификация относит их к электромобилям, хотя их аккумулятор может быть всего 2Квтч.



Ниссан Лифов за 1Q21

зарегистрировали 138шт, а за 1Q20 - 592шт - утрата спроса на 67% из-за устаревания модели



Сhevy Bolt за 1Q21

зарегистрировали 138шт, а за 1Q20 - 62шт - увеличение спроса на 122% - благодаря актуальному 380км (EPA) пробегу на одном заряде и вменяемых цен (вплотную приблизились к 17к$)