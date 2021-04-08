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Чи може банк примусово оформити
до зарплатної картки ще...

Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще...
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24

Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще...

Пропонуємо до обговорення:
Банки мають право пропонувати своїм клієнтам супутні послуги, але не можуть вимагати придбати їх.

Дивися повний текст Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще й кредитку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 10:24

Пример - в том году закончился срок действия карты для выплат и при продлении не хотели давать новую пока не оформлю кредитку универсальную.. лгуньи сотрудницы отделения нагло врали в глаза что "программа не пропустит", при этих вруньях позвонил по номеру что указан на карте и при громкой связи в колл -центре спросил можно или нет продлить карту для выплат без оформления кредитной универсальной те сказали что да, потом потребовал ФИО у лживых сотрудниц что бы были данные для жалобы на них.. после этого программа "пропустила" и карту для выплат все же оформили без оформления кредитной карты.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:43

  Джон написав:Пример - в том году закончился срок действия карты для выплат и при продлении не хотели давать новую пока не оформлю кредитку универсальную.. лгуньи сотрудницы отделения нагло врали в глаза что "программа не пропустит", при этих вруньях позвонил по номеру что указан на карте и при громкой связи в колл -центре спросил можно или нет продлить карту для выплат без оформления кредитной универсальной те сказали что да, потом потребовал ФИО у лживых сотрудниц что бы были данные для жалобы на них.. после этого программа "пропустила" и карту для выплат все же оформили без оформления кредитной карты.

Есть и другой вариант решения проблемы.
Соглашайтесь на их условия и оформляйте кредитку.
Но потом позже звоните (это ж Приват? я верно понял по контексту?) на 3700 и говорите "Я потерял кредитку" - и её тут же заблокируют.
А ещё можно узнать, с каким Б.К.И. сотрудничает Приват, и написать в это бюро - "я потерял паспорт". Тогда они блокируют кредитный рейтинг и Приват больше не сможет навязать вам кредитки...
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 15:10

Re: Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще.

  Sanyok77 написав:это ж Приват? я верно понял по контексту?)
да это Приват... насчет БКИ я не совсем понял.. у меня нет в принципе кредитов да и кредитная история меня не волнует от слова - совсем. И как мне БКИ может блокировать кредитный рейтинг если кредитов нет ? С другой стороны я просто не хочу открывать а потом закрывать/блокировать то что мне не нужно.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 23:24

  Джон написав:
  Sanyok77 написав:это ж Приват? я верно понял по контексту?)
да это Приват... насчет БКИ я не совсем понял.. у меня нет в принципе кредитов да и кредитная история меня не волнует от слова - совсем. И как мне БКИ может блокировать кредитный рейтинг если кредитов нет ? С другой стороны я просто не хочу открывать а потом закрывать/блокировать то что мне не нужно.

Бюро кредитных историй блокирует кредитный рейтинг.
Приват получает данные от БКИ и видит "рейтинг: заблокирован".
Значит, он не может предложить кредитный лимит.
И максимум может выдать Универсалку без кредитного лимита.
Или вообще не выдать, так как кредитная карта же.

Но можно и не заморачиваться. Просто получить в Привате Универсалку и не пользоваться ей либо заблокировать через Приват24.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:20

Re: Чи може банк примусово оформити до зарплатної картки ще.

  Sanyok77 написав:Бюро кредитных историй блокирует кредитный рейтинг.
Приват получает данные от БКИ и видит "рейтинг: заблокирован".
Значит, он не может предложить кредитный лимит.
ага вот оно как теперь ясно.. спс.
Джон
 
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