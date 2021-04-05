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Скільки доводиться очікувати виплати від українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 кві, 2021 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Якщо під час оформлення страхового полісу жодних проблем не виклинає і все робиться майже миттєво, то питання врегулювання збитків стоїть дуже болюче. Виплати доводиться чекати більше двох місяців.
Дивися повний текст Скільки доводиться очікувати виплати від українських страхових компаній
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Додано: Суб 10 кві, 2021 20:38
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