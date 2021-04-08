В столиці транспортний колапс – багатокілометрові затори, ускладнені до того ж ремонтом доріг.
Дивися повний текст Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 кві, 2021 06:32
Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки часу проводять у заторах водії в різних містах світу.
Додано: Нед 11 кві, 2021 11:31
кЕхал на ввтобусе Березняки-контракктова.Большой брат сказал, что я прошел 22 км часа3часа
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|