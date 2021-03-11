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Компанія Nanom заявила про
збільшення ефективності...

Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:16

Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...

Пропонуємо до обговорення:
Ісландський стартап Nanom обіцяє збільшити ефективність літій-іонних і залізо-нікелевих батарей як мінімум в дев'ять разів.

Дивися повний текст Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності акумуляторів у 9 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 12:17

Пока это технология не будет налажена в массовом производстве - это лишь теория. Возможно, что это нереализуемо или экономически нецелесообразно. Вдруг такая батарейка будет стоить 10000$...
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 22:03

Крім патента і самореклами для збору коштів поки що немає нічого! Навіть згадки про експериментальний зразок немає. Зібрали хлопчики 3 млн. баксів. Молодці. А про те що хтось обіцяв - згадайте обіцянки Єлонамахі про політ на Марс і Місяць у 2023. Річки повернути з півночі на південь тощо. Комунізм у 1980. Країну у смартфоні. Ключове слово - ОБІЦЯЮТЬ. Колись. Щось.
waldi_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:29

Набежали "оптимисты". так прикольно, всегда найдутся те, кто обG0вняет любую идею, какой бы интересной и перспективной она не была. Особенно ржачно читать об Илоне. Чувак за 10 лет совершил революцию в автомобильной промышленности. Задвинул в одно место все космические достижения великой и могучей. До всего этого был одним из создателей одной из самых популярных в мире систем финансовых транзакций. Периодически занимает первое место среди самых богатых людей мира. Но зато где-то в стране третьего мира найдется "спец", который будет его в комментариях чмырить))))

Что касается самой новости и технологии, то я например с удовольствием такие вещи читаю. И очень надеюсь, что у ребят все получится. И что через 5 лет те, технологии которые используются сейчас на Тесла, I-Pace и Тайканах будут удешевлены до уровня Гольфа и Сивика.
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:57

Re: Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...

Лохотрон. Збільшення площі, за рахунок колоїдних часток, лише незначно збільшить ємність акумулятора, хоча можуть збільшити зарядний струм, але практично це дуже важко зробити.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:59

не-не-не! пока не пообещают, что аккумулятор будет сам заряжаться за 15 минут от энергии взрыва сингулярности - я денег на разработку не дам!
konsts1174
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:26

Re: Компанія Nanom заявила про збільшення ефективності...

  ALexxxS написав:Особенно ржачно читать об Илоне.
Конечно ржачно: "Tesla обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире с капитализацией $209 млрд. При этом в 2019 году Tesla выпустила 367 тысяч электромобилей, а Toyota — 10,74 млн автомобилей."

https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... a-800-mlrd - капитализация 800 млрд на 08.01.2021

https://www.forbes.ru/newsroom/milliard ... o-550-mlrd - Капитализация Tesla Илона Маска упала до $550 млрд, это на 09.03.2021

я вообще ржу с того, что компанию, которая ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ декларировала миллиардные убытки называют "ведущим автопроизводителем". Просто вложили в него столько, что нельзя дать ему прогореть.
Radon
 
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