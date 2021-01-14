Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.
Дивися повний текст Як відключити будинок від опалення до офіційного завершення опалювального сезону.
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Додано: Нед 11 кві, 2021 17:54
Як відключити будинок від опалення до офіційного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як відключити будинок від опалення до офіційного завершення опалювального сезону.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:54
11 апреля - самое время начинать собирать жильцов для выноса решения об отключении раньше 10 апреля.
Додано: Нед 11 кві, 2021 18:43
Re: Як відключити будинок від опалення до офіційного...
У нас жильцы поголовно продолжают считать себя советскими квартиросъемщиками, а не собственниками жилья. Потому и вечно такие высосанные из пальца проблемы. Объедениться и управлять домом это сложно, а вот на форуме ныть так это легко.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:13
Re: Як відключити будинок від опалення до офіційного...
у меня под контролем были ключи от теплопункта и соответственно вентиль , но меня разодрали на куски одним закрути,а вторым холодно , я отдал право крутить ( ключи) другим соседям и имею "чистый спокій " а себе регулирую окнами и кондиционером, а что поделаешь мы хох_л_ы такие " моя хата скарю" и организоваться во что-то не способны все как "лебідь рак та щука" из Басни Крылова. Ось тому і живу " моя хата скраю" ( у мене кондюк на обігрів , або примусова вентиляція ) якраз у таке міжсезоння рятує коли треба догріти наприклад , бо сусіди економлять
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:36
Ага, собрание, написать протокол, отвезти, они будут рассматривать и дадут ответ об отключении. Как раз к лету вопрос и решится...
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:45
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:32
в моем доме есть в подвале вентиль и к нему есть прямой доступ , так как есть счетчик обще домовой то доступ туда есть , можно эту задвижку сюда туда . Но кашу не сваришь одним жарко другим холодно .
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