Аналітики девелоперської компанії City One Development проаналізували стан ринку.
Дивися повний текст Аналіз ринку столичної нерухомості за 1 квартал 2021 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:23
Аналіз ринку столичної нерухомості за 1 квартал 2021 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналіз ринку столичної нерухомості за 1 квартал 2021 року.
Додано: Нед 11 кві, 2021 21:23
Не уверен в объективности такого анализа, в стране кризис и падает количество сделок, а цены растут?
|