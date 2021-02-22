Німецькі вчені розробили скло, яке знижує енергоспоживання і регулює температуру у приміщенні.
Дивися повний текст У Німеччині розробили скло, яке знижує енергоспоживання і регулює температуру у приміщенні.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 06:01
У Німеччині розробили скло, яке знижує енергоспоживання...
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Дивися повний текст У Німеччині розробили скло, яке знижує енергоспоживання і регулює температуру у приміщенні.
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