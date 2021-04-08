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Коли замість штрафу за порушення
ПДР можна вимагати усне...

Коли замість штрафу за порушення ПДР можна вимагати усне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:04

  safonovstanislav написав:
  ALexxxS написав:Разные бывают ситуации, но если нарушение не значительное, то и сейчас без проблем можно сойтись на устном.

Зависит от машины. Раньше полицаям просто говорил "денег нет, взятку нечем давать", всегда сразу же отпускали с "устным предупреждением". А теперь идут на принцип, типа такая машина, а пару сотен жалко, по-этому вплоть до путешествия по наркоцентрам города

Вот так люблю эту тему "зависит от машины'. У меня неплохая машина и остановок полицией на пальцах одной руки за активные уже 10 лет вождения, наверное. Штрафов за это время - 1 или 2 много лет назад. У знакомого моего друга- недавно разговорились на эту тему в компании- 5-6 штрафов и 10 остановок только за 2020. В моем понимании- это дичь. Машина такого же класса, как у меня. Стаж ещё больше моего. Все зависит от прокладки между рулём и сиденьем, и все.
По теме статьи- трасса Киев Одесса, летом остановили за движение в крайней левой. Как раз 5 или 6 раз за весь мой стаж. Культурно и вежливо все прошло. Спросили права- показал. На вопрос, что нарушил- четко назвали пункт правил и что при пустой дороге должен держаться правее. Сказал спасибо, учту, качество дороги просто лучше было, вот и перестроился. Пожелали счастливой дороги и не нарушать. Так что везде есть нормальные люди. В полиции их в десятки раз больше, чем было в ГАИ. Это факт.
SMOKE
 
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при виїзді з населеного пункту, метрів 100 від знаку - штраф за їзду з габаритами, без включення ближнього світла в сонячну погоду - вимога підписати протокол, бо ми ж вже зупинили вас, і на кожну зупинку з нас вимагають складений протокол - якщо проти - то провіримо машину на комплектність, а якщо все в порядку, то поїдемо на провірку до нарколога і т.д.
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:05

  petrenko_olvas написав:до тех пор, пока полиция выполняет поставленные планы, ни о каких устных предупреждениях не может быть и речи :-)

вы меня опередили ! я хотел это же сказать !
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 00:45

  SMOKE написав:
  safonovstanislav написав:
  ALexxxS написав:Разные бывают ситуации, но если нарушение не значительное, то и сейчас без проблем можно сойтись на устном.

Зависит от машины. Раньше полицаям просто говорил "денег нет, взятку нечем давать", всегда сразу же отпускали с "устным предупреждением". А теперь идут на принцип, типа такая машина, а пару сотен жалко, по-этому вплоть до путешествия по наркоцентрам города

Вот так люблю эту тему "зависит от машины'. У меня неплохая машина и остановок полицией на пальцах одной руки за активные уже 10 лет вождения, наверное. Штрафов за это время - 1 или 2 много лет назад. У знакомого моего друга- недавно разговорились на эту тему в компании- 5-6 штрафов и 10 остановок только за 2020. В моем понимании- это дичь. Машина такого же класса, как у меня. Стаж ещё больше моего. Все зависит от прокладки между рулём и сиденьем, и все.
По теме статьи- трасса Киев Одесса, летом остановили за движение в крайней левой. Как раз 5 или 6 раз за весь мой стаж. Культурно и вежливо все прошло. Спросили права- показал. На вопрос, что нарушил- четко назвали пункт правил и что при пустой дороге должен держаться правее. Сказал спасибо, учту, качество дороги просто лучше было, вот и перестроился. Пожелали счастливой дороги и не нарушать. Так что везде есть нормальные люди. В полиции их в десятки раз больше, чем было в ГАИ. Это факт.

Меня тоже за последние 5 лет останавливали всего пару раз, но эти остановки запомню на всю жизнь. Нормальные люди действительно есть, только они в полиции не работают.

Уж,извините, отметить мелом 30 метров от остановки троллейбуса и сидеть в кустах и ждать жертву, остановившуюся в 29 метрах от остановки, а не в 30, в моём понимании - это не нормально. А я такое видел практически каждый день, тех же ментов в тех же кустах, пока гулял с ребёнком у себя на районе. Они реально вымогали у водителей деньги за остановку в 29 метрах от остановки троллейбуса! О каком устном предупреждении может идти речь, если они специально сидят на кормушках в ожидании жертв?

Справедливости ради, описанные мной события происходили в первый год реформы. Не сталкивался с полицаями уже много лет, как-то пропали они с моих маршрутов. Но, знакомого на прошлой неделе на 500 грн полицаи действительно развели. Поэтому вряд ли что-то поменялось
safonovstanislav
 
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