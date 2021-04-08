Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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L написав:R2 Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).
Ссылку на это "вчора по тв показували" можно? -- а то сильно на сказку похоже...
asurovv960 написав:Храните деньги под матрацом. Все равно сейчас проценты по депозитам не стоит заморачиваться
Можно подумать что исполнительная не может прийти домой, описать матрасы и выкинуть должника на мороз.
Не может, если это единственное жилье. Но в этой стране - да, такое возможно, она не настолько цивилизована, так как правительство поддерживает начисления по тарифам превышающие доходы граждан. Правовая система работает исключительно против простых граждан теперь в комплексе с банковской. Наверное так можно победить бедность и нищету. Правительство признало свою несостоятельность и циничность, тем более учитывая эпидемию.
Востаннє редагувалось ruvex в Пон 12 кві, 2021 19:56, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:Но в этой стране - да, такое возможно
Не тольк в этой, в других это как раз правило, причем даже несовершеннолетние не помеха. Это у нас работа исполнительной службы всегда была демонстрацией неэффективности и медлительности.
Не переживайте, дождетесь той эффективности о которой так искренне печетесь, во всех направлениях. Потом и вспомните обо всем. Все это обыкновенный произвол, где в упрощенной процедуре человек даже не присутствует на суде и не способен себя защитить. Наивно полагать многим, что все это одностороннее явление, и конкретно тебя не коснется так или иначе, здесь достаточно вспомнить слова немецкого пастора Мартина Нимёллера.