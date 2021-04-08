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Банки почали автоматично
стягувати борги з українців -...

Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Все это обыкновенный произвол, где в упрощенной процедуре человек даже не присутствует на суде и не способен себя защитить.
Занесу в конспект, употреблю в ближайше теме про какого-нибудь мажора или алегарха как способ пустить его по миру.

Наверное это не повод для перекручивания и стеба. Речь о простых гражданах, а не о миллионерах не желающих заплатить за коммуналку. Если функционально государство в лице выбранного правительства не способно обеспечить приемлемых уровень проживания граждан, но в то же время способно обеспечить уровень нищеты своими действиями, оно обречено.
Больше не смею мешать Вам работать.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:30

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

я не зря привел первые пару статей Конституции там сверху.
Если хотя-бы эти самые базовые статьи соблюдались - то в принципе в законе ничего плохого и нет и защищает в какой-то степени кредиторов .

Но у нас с высокой долей вероятности получится как обычно, - хотели как лучше, а получится как всегда. Особенно пострадают как раз бедные люди (те же бюджетники, учителя, врачи и не только бюджетники, а и просто люди, право на работу которых во время локдаунов нормально не исполняется) и пенсионеры, которые реально получают копейки на свою карточку в банке, а за коммуналь им как правило начисляют несоизмеримые доходам платежи (и предел ненажерливости непонятен) и что им делать остается... Идти продать собаку, как завещал один гений-депутат, бежать в ломбард или швидкуГотивку или квартиру продавать?
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:46

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  ruvex написав:Наверное это не повод для перекручивания и стеба. Речь о простых гражданах

Речь не о простых гражданах жующих последние пол вареника, речь совершенно о другом: давайте отменим нафиг взыскание долгов или сделаем его максимально сложным и долгим чтобы было даже хуже чем лет десять назад когда сотрудники исполнительной службы попрошайничали бумагу.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:47

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  ruvex написав:а не о миллионерах не желающих заплатить за коммуналку
Закон о взыскании долга один. И если мы хотим чтобы долг за коммуналку было сложно стянуть с полвареничного гражданина - с олигарха его точно не возьмут.

Выбор такой: хочешь чтобы платил олигарх - будь готов заплатить сам.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:49

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  ruvex написав:Если функционально государство в лице выбранного правительства не способно обеспечить приемлемых уровень проживания граждан
Уровень проживания граждан обязаны обеспечивать сами граждане.

Задача государства лишь в том чтобы не мешать им этого делать. Украина как раз активно мешает. Но не вот этим нововведением.
  change_pm написав:Так я про це тут відписую вже пару років...

И ты, Брут, в социализм удалирся?
Вот что делает с людьми левацкая Польша :(
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Если функционально государство в лице выбранного правительства не способно обеспечить приемлемых уровень проживания граждан
Уровень проживания граждан обязаны обеспечивать сами граждане.

Задача государства лишь в том чтобы не мешать им этого делать. Украина как раз активно мешает.

Социальная функция государства состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п. Государство обеспечивает смягчение социальных противоречий, социальную защиту лиц, реально нуждающихся в материальной помощи.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:57

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  ruvex написав:Социальная функция государства состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п.

Кто ж с этим спорит? Я так точно нет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:Социальная функция государства состоит в создании условий, в которых люди имели бы возможность обеспечить себе нормальное для данного уровня развития общества существование. Она охватывает такие сферы, как образование, наука, здравоохранение, демографическая политика и т. п.

Кто ж с этим спорит? Я так точно нет.

Отлично. Ну так вот условий государство не создает от слова вообще, в том числе рабочих мест, даже сокращает своей политикой.
И здесь конечно проще сломать через колено системой поборов и наказаний пересичного, нежели олигарха. Кто же с этим спорит. Я точно нет.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:04

Re: Банки почали автоматично стягувати борги з українців -..

  ruvex написав:И здесь конечно проще сломать через колено системой поборов и наказаний пересичного, нежели олигарха. Кто же с этим спорит. Я точно нет.

Предлагаешь упразднить суды, разогнать полицию и отменить налоги? Мы ж ведь обсуждаем вполне конкретную тему: автоматизацию процесса взыскания долгов, сама система существовала и до этого.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 22:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ruvex написав:И здесь конечно проще сломать через колено системой поборов и наказаний пересичного, нежели олигарха. Кто же с этим спорит. Я точно нет.

Предлагаешь упразднить суды, разогнать полицию и отменить налоги? Мы ж ведь обсуждаем вполне конкретную тему: автоматизацию процесса взыскания долгов, сама система существовала и до этого.

Предлагаю привести, в плоскости данной темы, судовую систему согласно законодательства, обеспечив права гражданам в том числе на адекватную защиту своих прав и свобод согласно Конституции.
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