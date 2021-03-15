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Закон про всеукраїнський
референдум набув чинності

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17

Закон про всеукраїнський референдум набув чинності

Пропонуємо до обговорення:
Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. Його, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.

Дивися повний текст Закон про всеукраїнський референдум набув чинності.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17

Бестолковый закон по которому ничего толком, выносить на референдум нельзя. Пустышка от клоуна.
eduard_k
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