Закон про всеукраїнський референдум набув чинності. Його, в залежності від питання, може призначати президент, Верховна рада або президент за народною ініціативою.
Дивися повний текст Закон про всеукраїнський референдум набув чинності.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17
Закон про всеукраїнський референдум набув чинності
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Дивися повний текст Закон про всеукраїнський референдум набув чинності.
Додано: Пон 12 кві, 2021 15:17
Бестолковый закон по которому ничего толком, выносить на референдум нельзя. Пустышка от клоуна.
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