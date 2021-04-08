Перед тим, як ставити підпис у договорі з банком, споживач повинен уважно прочитати документ.
Дивися повний текст Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього уникнути.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 00:23
Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього уникнути.
Додано: Вів 13 кві, 2021 00:23
Вот прям ничего не тратил с кредитки и кредитный лимит перерос в долг? Это какой банк такой добрый? Страна должна знать своих героев!
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:46
Да, уж! Статья написана по корявому. Я не пользуюсь кредитом, но у меня есть право на кредитный лимит. И как у меня возникает долг?
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:47
Re: Анкета банку може стати кредитним договором. Як цього...
а долг надо возвращать работая бесплатно на плантациях сахарного тросника.
Журна*листика которую мы заслужили
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