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Українців хочуть перевести
на новий вид газу — ЗМІ

Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:02

Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

Потом "вдруг" в 2019 году они "вдруг" увидели что 20 млрд кубов 20м году добывать нереально.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... vil-novuyu
Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год, нереализуема. Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов на презентации новой стратегии Укргаздобычи, состоявшейся 22 июля.

По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году Укргаздобыча будет добывать 20 млрд кубометров газа в год, а потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.

"Наши месторождения – это выжитый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона Нафтогаза.

Он утверждает, что сейчас УГД добывала бы порядка 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.

"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена набсоветом Нафтогаза.


Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон?, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года. :twisted: Или мало "инвестиционной и модернизирующей" составляющей заложили в тариф в середине 2010х ? - тогда нехер схемы мутить и выписывать премии себе, которые несоответствуют эффективности работы. :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:09

Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

  Alex2007 написав:Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года

Якби не було субсидій, то тоді можна було б комусь кидати такі пред'яви. Але весь профіт, від підвищення цін вище собівартості, пішов на субсидії.
Тому і немає нарощування видобутку і не буде. Приватникам вигідніше імпортувати чи качати залишки, а не бурити на 5 км, щоб видобувати газ по собівартості біогазу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:21

  lapay написав:
  Alex2007 написав:Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года

Якби не було субсидій, то тоді можна було б комусь кидати такі пред'яви. Але весь профіт, від підвищення цін вище собівартості, пішов на субсидії.
Тому і немає нарощування видобутку і не буде. Приватникам вигідніше імпортувати чи качати залишки, а не бурити на 5 км, щоб видобувати газ по собівартості біогазу.


1). объем выдаваемых субсидий с 2014(15) года каждый год постоянно уменьшается (то верификация, то срезание норм, то еще что-то).
2). почему облгазы закупают украинский газ укргаздобычи через прокладку-нефтегаза, который закладывает свой интерес в цену ? Почему укргаздобыча напрямую не продает облгазам газ? Зачем вообще нужен нефтегаз ?
3). и еще один занимательный вопрос. Зачем нефтегаз так сильно и упорно наращивает свою абонентскую базу, пока что заманивая льготными (по сравнению с другими) тарифами? Это разве не стремление выдавить облгазы в ноль и создать еще одну монополию (а точнее даже увеличить и так свое монопольное положение)?. А потом влупят этим же абонентам новые (уже повышенные цены) на газ в будущем, а назад у абонента дороги нет (или физически облгаза не станет или перекроют новой поправкой в законе)...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:36

Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

  Alex2007 написав:1). объем выдаваемых субсидий с 2014(15) года каждый год постоянно уменьшается (то верификация, то срезание норм, то еще что-то).

Навпаки:
У 2014 році на субсидії було витрачено 6,9 млрд грн, з них 6,2 млрд – на оплату житлово-комунальних послуг, решта – на придбання твердого палива та скрапленого газу. В 2015 році на субсидії пішло вже на 178% більше коштів – 19,1 млрд грн, у 2016-му – на 143% більше (46,4 млрд грн). У 2017 і 2018-му роках на субсидії виділили майже однакову суму – 72,4 млрд та 72,7 млрд грн відповідно.

У січні-червні минулого року з державного бюджету на субсидії пішло 56,2 млрд грн, з них 55 млрд – на оплату житлово-комунальних послуг, решта – на купівлю твердого палива та скрапленого газу.

За півроку 2019-го на адресну допомогу пішло 35,9 млрд грн (на 36,2% менше). Але цього року субсидії для оплати ЖКП виплачують ще й у грошовій формі, за січень-червень – 14,5 млрд грн.
https://www.slovoidilo.ua/2019/08/06/in ... 2019-rokax
А от після 2018 дійсно зменшили субсидії:
За офіційними даними, кошти, які уряд виділяє на субсидії, з 2018 року зменшилися практично вдвічі:

2018 р. – 71 млрд грн;

2019 р. – 55 млрд грн;

2020 р. – 39,3 млрд грн;

2021 р. – 36,6 млрд грн.
https://ua-energy.org/uk/posts/yak-uria ... e-subsydii

  Alex2007 написав:2). почему облгазы закупают украинский газ укргаздобычи через прокладку-нефтегаза, который закладывает свой интерес в цену ? Почему укргаздобыча напрямую не продает облгазам газ? Зачем вообще нужен нефтегаз ?

Нафтогаз був необхіден для отримання виграшу в Арбітражі. Навіщо він зараз? Не знаю. Можливо, щоб створити конкуренцію фітрашевським облгазам.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:06

Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

  lapay написав:https://www.slovoidilo.ua/2019/08/06/in ... 2019-rokax
А от після 2018 дійсно зменшили субсидії:
За офіційними даними, кошти, які уряд виділяє на субсидії, з 2018 року зменшилися практично вдвічі:

2018 р. – 71 млрд грн;

2019 р. – 55 млрд грн;

2020 р. – 39,3 млрд грн;

2021 р. – 36,6 млрд грн.
https://ua-energy.org/uk/posts/yak-uria ... e-subsydii

  Alex2007 писал(а):
2). почему облгазы закупают украинский газ укргаздобычи через прокладку-нефтегаза, который закладывает свой интерес в цену ? Почему укргаздобыча напрямую не продает облгазам газ? Зачем вообще нужен нефтегаз ?

Нафтогаз був необхіден для отримання виграшу в Арбітражі. Навіщо він зараз? Не знаю. Можливо, щоб створити конкуренцію фітрашевським облгазам.



Но с 2018 выделение субсидий то падает? - падает. Причем там же в приведенных млрдах субсидий не только компенсация газа, но и другие ком.услуги (они разве тоже дотируются из газовых тарифов? - тогда тоже странно ).

Каким-то образом в прошлом году в першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень. Как - не понятно. Ковид? Во время карантина все-равно люди старались платить за коммуну почти в таком же режиме как и обычно - никаких преференций на коммунальные услуги правительство людям же не дало (кроме как отменить штрафование и пени в то время).

Убрав фирташевские и опзжные облагазы - вероятно останется один нефтегаз. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 13:19

Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

  Alex2007 написав:Но с 2018 выделение субсидий то падает? - падает. Причем там же в субсидиях не только компенсация газа, но и другие ком.услуги (они разве тоже дотируются из газовых тарифов? - тогда тоже странно ).

Це вже питання до нової влади - де гроші, Зін?
  Alex2007 написав:Каким-то образом в прошлом году в першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень. Как - не понятно. Ковид? Во время карантина все-равно люди старались платить за коммуну почти в таком же режиме как и обычно - никаких преференций на коммунальные услуги правительство людям же не дало (кроме как отменить штрафование и пени в то время).

По другому посиланню:
“За останні кілька місяців катастрофічно зросла заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг, – зазначив в одному зі своїх виступів Андрій Компан, голова Асоціації постачальників енергоресурсів. – Особливо за газ після відкриття ринку газу. В низці регіонів рівень оплати за газ сягає 46–54%, тоді як рівень оплати за комунальні послуги – 82%”.

Під час пандемії, в якості заходів економічної підтримки, частина держав розширює можливості із захисту вразливих споживачів енергоресурсів. В Україні подібні очікування існують щодо субсидій для тих, хто через втрату роботи або інші негативні явища не може платити за комуналку. Але держава скоротила цю статтю витрат.

Таки да - менше платять, в тому числі і через зменшення об'єму субсидій.

Убрав фирташевские и опзжные облагазы - вероятно останется один нефтегаз.

Особисто мене доля Нафтогаза не цікавить - це лише надбудова, яку можна прибрати. Важливо розуміти, що нарошування власного видобутку автоматично підніме ціну газу, бо новий газ не може бути дешевим - все дешеве давно розвідано і невдовзі буде викачано. Пік був в сімдесяті. Все має початок і кінець.
lapay
 
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