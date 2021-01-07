Колишній президент передав в управління сліпому трасту свою частку в Roshen та отримує дивіденди.
Дивися повний текст Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 10:18
Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen
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Дивися повний текст Порошенко задекларував 150 млн дивідендів Roshen.
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:18
І майже все спустив на закупівлю медичних костюмів та кисневих концентраторів для мудрого народу, який обрав Зеленського.
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