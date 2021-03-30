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У Зеленського пояснили, в чому
мета податкової амністії...

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...

Пропонуємо до обговорення:
У податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45

Ціль - другий раз зідрати шкуру із законослухняних украінців. Всі шахраі вже вписали все свое награбоване в деклараціі за попередній рік як готівковий кеш, з якого ні копійки не сплатили податків. Яскравий приклад - остання декларація Тимошенко.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:48

Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.

  ovsivolo написав:Всі шахраі вже вписали все свое награбоване в деклараціі за попередній рік як готівковий кеш,

Когда вписываешь кеш в налоговую декларацию - с вписанного надо уплатить налог который тоже указывается в налоговой декларации. Так что если какие-то шахраи из твоего примера что-то куда-то вписали то они вместе с этим уплатили налоги.
  ovsivolo написав:з якого ні копійки не сплатили податків
Забавно у тебя декларации работают: когда туда что-то вписывают шахраи то они налоги не платят, как только в свою декларацию что-то вписывает полварениковый простой украинец так он сразу вынужден заплатить стотыпицот милионов налога.
vitaliy_berdinskikh
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