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У Зеленського пояснили, в чому
мета податкової амністії...

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:14

Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.

  ruvex написав:Со вписанного в налоговые декларации прошлых лет кеша, опубликованные на сайте НАЗК

На сайте НАЗК не публикуются именно те налоговые декларации по которым платятся налоги, там публикуются декларации именно для НАЗК, а они имеют совершенно другой вид чем обычная налоговоя декларация. Я не знаю, сличает ли НАЗК полученные декларации с декларациями прошлых лет и проверяет ли что с суммы на которую увеличился капитал был уплачен налог - по идее именно это она и должна делать.

Даже если НАЗК это не делает это может делать налоговая. Правда для налоговой это уже не прямая обязанность, как и в случае любым другим гражданином, даже полвареничным.

Обсуждаемая декларация для налоговой амнистии, как уже сотню раз говорилась, во-первых добровольна, во-вторых по ней платятся налоги только за то за что налоги не были уплачены ранее, в-третьих то что платится по налоговой амнистии много меньше того что надо было заплатить стандартным путем (минимум в половину, а в среднем меньше в почти четыре раза). Так что налоговая амнистия точно не раздевание полварничного с одновременной индульгенцией для алегархав, шахраив и прочих.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:16

  Alex2007 написав:
“Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри”


Тут в нашей системе возможно даже и под нулевую ставку мало кто захочет декларироваться, поскольку побоятся обычного слива-перепродажи информации.

Президенту, от имени которого внесены законопроекты, забыли сказать что законопроекты не вводят понятия нулевой декларации.

А сам он своим клоунским умишком такого понять не может.
vitaliy_berdinskikh
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