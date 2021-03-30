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У Зеленського пояснили, в чому
мета податкової амністії...

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:16

  Alex2007 написав:
“Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри”


Тут в нашей системе возможно даже и под нулевую ставку мало кто захочет декларироваться, поскольку побоятся обычного слива-перепродажи информации.

Президенту, от имени которого внесены законопроекты, забыли сказать что законопроекты не вводят понятия нулевой декларации.

А сам он своим клоунским умишком такого понять не может.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:45

Изучил детально предложенную декларацию. Большие деньги в Украину она не вернёт. Во-первых, есть процедура безналогового банкротства, которая будет дешевле во многих случаях ликвидации контролируемых компаний с мутным прошлым + если есть второе гражданство и возможность и планы тратить и инвестировать средства за рубежом вообще теряет смысл. Единственные персонажи, которые могут ею воспользоваться - это физики без контроллируемых компаний с планами жизни в Украине, планами серьёзных трат и вложений в Украине, с одним гражданством и серьёзными средствами за рубежом а ля всё сидит в checking account. Кто это? 100 айтишников и всё пожалуй, да и то до тех пор пока они не захотят потянуться за вторым гражданством. Peanuts...
Dear_Sir
 
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