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У Зеленського пояснили, в чому
мета податкової амністії...

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45

У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...

Пропонуємо до обговорення:
У податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.

Дивися повний текст У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:45

Ціль - другий раз зідрати шкуру із законослухняних украінців. Всі шахраі вже вписали все свое награбоване в деклараціі за попередній рік як готівковий кеш, з якого ні копійки не сплатили податків. Яскравий приклад - остання декларація Тимошенко.
ovsivolo
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:48

Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.

  ovsivolo написав:Всі шахраі вже вписали все свое награбоване в деклараціі за попередній рік як готівковий кеш,

Когда вписываешь кеш в налоговую декларацию - с вписанного надо уплатить налог который тоже указывается в налоговой декларации. Так что если какие-то шахраи из твоего примера что-то куда-то вписали то они вместе с этим уплатили налоги.
  ovsivolo написав:з якого ні копійки не сплатили податків
Забавно у тебя декларации работают: когда туда что-то вписывают шахраи то они налоги не платят, как только в свою декларацию что-то вписывает полварениковый простой украинец так он сразу вынужден заплатить стотыпицот милионов налога.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  ovsivolo написав:Всі шахраі вже вписали все свое награбоване в деклараціі за попередній рік як готівковий кеш,

Когда вписываешь кеш в налоговую декларацию - с вписанного надо уплатить налог который тоже указывается в налоговой декларации. Так что если какие-то шахраи из твоего примера что-то куда-то вписали то они вместе с этим уплатили налоги.

Со вписанного в налоговые декларации прошлых лет кеша, опубликованные на сайте НАЗК, ничего не платится, в крайнем случае особо не приближенных могут попросить объяснить в письменном виде источники происхождения средств.
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:46

"говорил президент: мы начинаем жизнь с чистого листа". А до этого великого президента это была не жизнь?
annlotos08
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 15:59

Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.

Тут більше йдеться про повернення довіри”, – сказав Устенко

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

капитал тикАет отсюда, какая довіра, Олег вы о чем. вроде был когда-то нормальным экспертом, а как только перешел на работу в ОП, что-то поменялось.


“Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри”


Тут в нашей системе возможно даже и под нулевую ставку мало кто захочет декларироваться, поскольку побоятся обычного слива-перепродажи информации.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:14

Re: У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії.

  ruvex написав:Со вписанного в налоговые декларации прошлых лет кеша, опубликованные на сайте НАЗК

На сайте НАЗК не публикуются именно те налоговые декларации по которым платятся налоги, там публикуются декларации именно для НАЗК, а они имеют совершенно другой вид чем обычная налоговоя декларация. Я не знаю, сличает ли НАЗК полученные декларации с декларациями прошлых лет и проверяет ли что с суммы на которую увеличился капитал был уплачен налог - по идее именно это она и должна делать.

Даже если НАЗК это не делает это может делать налоговая. Правда для налоговой это уже не прямая обязанность, как и в случае любым другим гражданином, даже полвареничным.

Обсуждаемая декларация для налоговой амнистии, как уже сотню раз говорилась, во-первых добровольна, во-вторых по ней платятся налоги только за то за что налоги не были уплачены ранее, в-третьих то что платится по налоговой амнистии много меньше того что надо было заплатить стандартным путем (минимум в половину, а в среднем меньше в почти четыре раза). Так что налоговая амнистия точно не раздевание полварничного с одновременной индульгенцией для алегархав, шахраив и прочих.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 16:16

  Alex2007 написав:
“Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри”


Тут в нашей системе возможно даже и под нулевую ставку мало кто захочет декларироваться, поскольку побоятся обычного слива-перепродажи информации.

Президенту, от имени которого внесены законопроекты, забыли сказать что законопроекты не вводят понятия нулевой декларации.

А сам он своим клоунским умишком такого понять не может.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:45

Изучил детально предложенную декларацию. Большие деньги в Украину она не вернёт. Во-первых, есть процедура безналогового банкротства, которая будет дешевле во многих случаях ликвидации контролируемых компаний с мутным прошлым + если есть второе гражданство и возможность и планы тратить и инвестировать средства за рубежом вообще теряет смысл. Единственные персонажи, которые могут ею воспользоваться - это физики без контроллируемых компаний с планами жизни в Украине, планами серьёзных трат и вложений в Украине, с одним гражданством и серьёзными средствами за рубежом а ля всё сидит в checking account. Кто это? 100 айтишников и всё пожалуй, да и то до тех пор пока они не захотят потянуться за вторым гражданством. Peanuts...
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:47

  vitaliy_berdinskikh написав:На сайте НАЗК не публикуются именно те налоговые декларации по которым платятся налоги, там публикуются декларации именно для НАЗК, а они имеют совершенно другой вид чем обычная налоговоя декларация. Я не знаю, сличает ли НАЗК полученные декларации с декларациями прошлых лет и проверяет ли что с суммы на которую увеличился капитал был уплачен налог - по идее именно это она и должна делать.

Даже если НАЗК это не делает это может делать налоговая. Правда для налоговой это уже не прямая обязанность, как и в случае любым другим гражданином, даже полвареничным.

На сайте НАЗК публикуются декларации державная служба, в том числе и налоговая, НБУ и т.д. и что касается данного направления опубликованных деклараций, я не рассуждаю, а утверждаю, что и налоговая не проверяет уплату налога, а лишь максимум сверяет по реестрам прав на движимое и недвижимое имущество и дает заключение по субъекту проверки.
ruvex
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