У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...

Додано: Вів 13 кві, 2021 16:14

ruvex написав: Со вписанного в налоговые декларации прошлых лет кеша, опубликованные на сайте НАЗК Со вписанного в налоговые декларации прошлых лет кеша, опубликованные на сайте НАЗК

На сайте НАЗК не публикуются именно те налоговые декларации по которым платятся налоги, там публикуются декларации именно для НАЗК, а они имеют совершенно другой вид чем обычная налоговоя декларация. Я не знаю, сличает ли НАЗК полученные декларации с декларациями прошлых лет и проверяет ли что с суммы на которую увеличился капитал был уплачен налог - по идее именно это она и должна делать.Даже если НАЗК это не делает это может делать налоговая. Правда для налоговой это уже не прямая обязанность, как и в случае любым другим гражданином, даже полвареничным.Обсуждаемая декларация для налоговой амнистии, как уже сотню раз говорилась, во-первых добровольна, во-вторых по ней платятся налоги только за то за что налоги не были уплачены ранее, в-третьих то что платится по налоговой амнистии много меньше того что надо было заплатить стандартным путем (минимум в половину, а в среднем меньше в почти четыре раза). Так что налоговая амнистия точно не раздевание полварничного с одновременной индульгенцией для алегархав, шахраив и прочих.