У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії...

Додано: Сер 14 кві, 2021 07:01

ruvex написав: и что касается данного направления опубликованных деклараций, я не рассуждаю, а утверждаю, что и налоговая не проверяет уплату налога, а лишь максимум сверяет по реестрам прав на движимое и недвижимое имущество и дает заключение по субъекту проверки и что касается данного направления опубликованных деклараций, я не рассуждаю, а утверждаю, что и налоговая не проверяет уплату налога, а лишь максимум сверяет по реестрам прав на движимое и недвижимое имущество и дает заключение по субъекту проверки

по своему желанию

Правильно, потому что провекой этих деклараций должна заниматься НАЗК, а не налоговая.Налоговая проверяет налоговые декларации, что очевидно. Налоговые декларации сдаются вот прямо сейчас и они не публичны.Утверждение что кто-то из чиновников сдавших декларацию в НАЗК не заплатил налоги - базируется только лишь на классовой пролетарской (в худшем понимании этого слова) ненависти. Это как Солнце *** фонарь и все бабы ***.Ну и главное: все хейтеры налоговой амнистии упорно не хотят замечать что налоговая амнистия не реабилитирует капиталы гос.служащих или депутатов, наоборот перечисленные лица не имеют права воспользоваться налоговой амнистией. В отличии от полвареничных простых украинцев которыемогут или и дальше иметь капитал с которого не были уплачены налоги точь-в-точь как обсуждаемые шахраи, или могут по зову совести отбелить его заплатив половину или даже меньше налогов.