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Ціна газу: Шмигаль доручив напрацювати оптимальну модель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 кві, 2021 22:00
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам та відомствам напрацювати оптимальну модель для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу.
Дивися повний текст Ціна газу: Шмигаль доручив напрацювати оптимальну модель на ринку
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Додано: Вів 13 кві, 2021 22:00
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