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В Нацбанку заявляють, що
системних відмивань коштів...

В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:18

В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна поступово реформувала систему фінансового моніторингу.

Дивися повний текст В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів зараз вже немає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:18

Це вони розказують після того як на днях у Європі затримали українця з сумками набитими кешем і який не зміг пояснити джерел походження грошей.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:19

Re: В Нацбанку заявляють, що системних відмивань коштів...

Теперь только безсистемные
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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