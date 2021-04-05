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Нафтогаз переведе побутових
споживачів на фіксований тариф

Нафтогаз переведе побутових споживачів на фіксований тариф
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40

Нафтогаз переведе побутових споживачів на фіксований тариф

Пропонуємо до обговорення:
Клієнти ГК "Нафтогаз України" з 1 травня 2021 року будуть автоматично переведені на новий річний тарифний план «Фіксований».

Дивися повний текст Нафтогаз переведе побутових споживачів на фіксований тариф.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:40

ну еще бы, карантину конца не видно, активность снижается, газок дешевеет

самое время зафиксировать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:58

  cohan написав:ну еще бы, карантину конца не видно, активность снижается, газок дешевеет

самое время зафиксировать

Саме час - зараз, коли ціна на ринку буде найнижчою. Для опалення газ вже не використовується, а для кондиціонерів ще.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:32

Заберите свой годовой тариф , субсидии которие помогают єкономить и не будьте такие добрие , а верните цену газа 72 копейки , другими словами - отдайте наши бумажки и заберите свои какашки. !
taniagoldman333
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 07:03

Місячний тариф залишиться, щоб літній газ по найнижчих цінах платити? Чи навострилися вершки знімати? Якщо останнє, то переходьте люди на електрику, хай газова мафія бриє когось іншого, ринок газу у них, клоуни. Ще якби такий перехід восени зробили, не так помітно було б обдиралова, нагляки!
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:02

  Mirax написав:Місячний тариф залишиться, щоб літній газ по найнижчих цінах платити? Чи навострилися вершки знімати? Якщо останнє, то переходьте люди на електрику, хай газова мафія бриє когось іншого, ринок газу у них, клоуни. Ще якби такий перехід восени зробили, не так помітно було б обдиралова, нагляки!

Треба дивитися, місячні тарифи можуть також лишитися. На ринок е/е чекає щось подібне, бо е/е це похідна від атому, газу, вугілля і не реагувати на цінові коливання газу е/е не зможе.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:23

  cohan написав:ну еще бы, карантину конца не видно, активность снижается, газок дешевеет

самое время зафиксировать


Дешевеет где? Вот цена на NCG, к примеру https://prnt.sc/11g4wg3
summacut
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