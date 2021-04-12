Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні.
Дивися повний текст На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка).
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Додано: Сер 14 кві, 2021 19:48
На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка)
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Дивися повний текст На скільки подорожчало пальне в Україні за рік (інфографіка).
Додано: Сер 14 кві, 2021 19:48
На сколько подорожало топливо в Украине за год....
...в марте по сравнению с декабрем 2020
В году теперь 3 месяца?
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