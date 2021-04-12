Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Дивися повний текст Закон про захист українців від свавілля колекторів набув чинності.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 21:37
Закон про захист українців від свавілля колекторів набув...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про захист українців від свавілля колекторів набув чинності.
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:37
Сегодня со мной "взаимодействовали" за деньги взятые не мной явно больше одного раза.
Плевать они хотели на закон.
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