У нас 100% населения получает субсидии?
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Додано: Чет 15 кві, 2021 22:28
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:38
anikola13
Вот тут есть проект этой Постанови КМУ:
Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:44
А вот тут статья по теме:
Из статьи:
"Еще одним поводом отказать в оформлении субсидии может стать наличие в семье второго автомобиля или любого другого транспортного средства, которое подлежит госрегистрации (кроме мопеда и прицепа) возрастом до 15 лет. То есть, наличие не очень старого трактора – это уже повод отказать в субсидии.
Также был дополнен пункт, который касается крупных покупок на сумму в 50 тысяч гривен. Если раньше просто шла речь о покупке движимого и недвижимого имущества, то теперь его дополнили словами "иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов". И тут появляется интересный нюанс.
- Проконтролировать покупку валюты за наличные практически невозможно, - поясняет юрист Мария Коваль. – Но если человек совершил операцию обмена валюты, например, при помощи банковского приложения, то она становится видна контролирующим органам и будет поводом для отказа в назначении субсидии.
Эксперт приводит такой пример. Если у вас на счету было 50 тысяч грн или больше и вы решили на всякий случай перевести сбережения в валюту, то сделав это через интернет-банкинг, фактически лишаетесь права на получение субсидии в ближайшие 12 месяцев. Хотя, формально ваше материальное положение никак не изменилось.
- Если вы не хотите, чтобы государство отобрало у вас субсидию, то храните ваши сбережения в наличных, так их сложнее проконтролировать, - резюмирует юрист.
Также новое постановление говорит о том, что любое предоставление услуг на сумму более 50 тысяч гривен может стать причиной отказа в субсидии. То есть, фактически, покупка путевки на отдых на сумму в 50 тысяч гривен и выше – это уже повод отказать в предоставлении помощи на оплату ЖКХ. Ведь путевка в тот же Египет – это туристические услуги."
"В проекте постановления есть сразу несколько положений, которые касаются банковских сберегательных счетов.
Во-первых, в назначении субсидий будут отказывать тем, у кого на счету в банке есть сумма, превышающая 25 месячных прожиточных минимумов, установленных на 1 января текущего года. Тут не совсем понятно, будет ли учитываться отдельно показатель для работоспособных и нетрудоспособных граждан или же возьмут общий прожиточный минимум. Как бы там ни было, а сумма на депозите более 44 225 грн для пенсионеров или же 54 750 грн для всех граждан могут стать причиной отказа в назначении субсидии.
Во-вторых, даже если сумма на депозите меньше, то доход от них теперь будет учитываться при назначении субсидии.
Также в субсидии откажут, если претендент имеет в собственности более одного жилого помещения, кроме жилья на временно оккупированных территориях.
- Это может неприятно удивить некоторых пенсионеров, - говорит юрист. – Знаю случаи, когда человек не хочет передавать жилье детям до своей смерти, а составляет завещание и говорит, что после разберутся. То есть, есть две квартиры – в одной живет пенсионер, во – второй его совершеннолетний ребенок с семьей, но она оформлена на пенсионера. Если документ утвердят в текущей редакции, то такому пенсионеру откажут в субсидии."
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:05
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:54
Это еще ладно: типа решил напоследок "на последние" за границей побывать. Но там дальше вообще фееричные строки:
Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:22
Roman185
А пункт 9.
25 прожиточных минимумов на депозитном счете или в индивидуальной банковской ячейке. А как они будут считать деньги в банковской ячейке?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:41
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Влажные фантазии юриста не подкреплены ни одной ссылкой на закон.
Какая страна - такие и юристы.
Если у человека есть деньги на путевку за 2 тыщи долларов - то почему у него нет денег на оплату коммуналки? Но это всё лирика
А по факту опять же влажные мечты про черного гос.господина.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45
А что тут фееричного?
Феерично как раз то что у чувака две квартиры, но он всё так же хочет субсидию. Давайте тогда всем будем давать субсидии: айтишник с зарплатой 2к баксов - держи субсидию; алегарх с квартирой в Лондоне - держи субсидию. Если деду с двумя квартирами можно, то почему этим нельзя?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:50
Так я ровно про это же самое -- две хаты на последние деньги купил (ОК -- одну, одну -- СССР выдало), а на комуналку уже не осталось.
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