RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін посилив вимоги при
призначенні субсидій:...

Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:28

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  yama написав:ну не будут люди держать деньги на депозитах делов то

У нас 100% населения получает субсидии?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 06.08.19
Подякував: 871 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:05

А текст постановления где можно почитать? Важны детали.
anikola13
 
Повідомлень: 954
З нами з: 08.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:38

anikola13
Вот тут есть проект этой Постанови КМУ:
http://spo.fpsu.org.ua/images/2021/855% ... %D1%82.pdf
Roman185
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.09.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:44

А вот тут статья по теме:
https://kp.ua/economics/693681-za-depoz ... t-subsydyy
Из статьи:
"Еще одним поводом отказать в оформлении субсидии может стать наличие в семье второго автомобиля или любого другого транспортного средства, которое подлежит госрегистрации (кроме мопеда и прицепа) возрастом до 15 лет. То есть, наличие не очень старого трактора – это уже повод отказать в субсидии.

Также был дополнен пункт, который касается крупных покупок на сумму в 50 тысяч гривен. Если раньше просто шла речь о покупке движимого и недвижимого имущества, то теперь его дополнили словами "иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов". И тут появляется интересный нюанс.

- Проконтролировать покупку валюты за наличные практически невозможно, - поясняет юрист Мария Коваль. – Но если человек совершил операцию обмена валюты, например, при помощи банковского приложения, то она становится видна контролирующим органам и будет поводом для отказа в назначении субсидии.

Эксперт приводит такой пример. Если у вас на счету было 50 тысяч грн или больше и вы решили на всякий случай перевести сбережения в валюту, то сделав это через интернет-банкинг, фактически лишаетесь права на получение субсидии в ближайшие 12 месяцев. Хотя, формально ваше материальное положение никак не изменилось.

- Если вы не хотите, чтобы государство отобрало у вас субсидию, то храните ваши сбережения в наличных, так их сложнее проконтролировать, - резюмирует юрист.

Также новое постановление говорит о том, что любое предоставление услуг на сумму более 50 тысяч гривен может стать причиной отказа в субсидии. То есть, фактически, покупка путевки на отдых на сумму в 50 тысяч гривен и выше – это уже повод отказать в предоставлении помощи на оплату ЖКХ. Ведь путевка в тот же Египет – это туристические услуги."
"В проекте постановления есть сразу несколько положений, которые касаются банковских сберегательных счетов.
Во-первых, в назначении субсидий будут отказывать тем, у кого на счету в банке есть сумма, превышающая 25 месячных прожиточных минимумов, установленных на 1 января текущего года. Тут не совсем понятно, будет ли учитываться отдельно показатель для работоспособных и нетрудоспособных граждан или же возьмут общий прожиточный минимум. Как бы там ни было, а сумма на депозите более 44 225 грн для пенсионеров или же 54 750 грн для всех граждан могут стать причиной отказа в назначении субсидии.

Во-вторых, даже если сумма на депозите меньше, то доход от них теперь будет учитываться при назначении субсидии.

Также в субсидии откажут, если претендент имеет в собственности более одного жилого помещения, кроме жилья на временно оккупированных территориях.

- Это может неприятно удивить некоторых пенсионеров, - говорит юрист. – Знаю случаи, когда человек не хочет передавать жилье детям до своей смерти, а составляет завещание и говорит, что после разберутся. То есть, есть две квартиры – в одной живет пенсионер, во – второй его совершеннолетний ребенок с семьей, но она оформлена на пенсионера. Если документ утвердят в текущей редакции, то такому пенсионеру откажут в субсидии."
Roman185
 
Повідомлень: 94
З нами з: 05.09.08
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:05

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  Roman185 написав:покупка путевки на отдых на сумму в 50 тысяч гривен и выше – это уже повод отказать в предоставлении помощи на оплату ЖКХ. Ведь путевка в тот же Египет – это туристические услуги."

Все логічно. На Єгипет гроші є. А за газ платити не хоче?
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 20.03.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:54

  ricardo написав:
  Roman185 написав:покупка путевки на отдых на сумму в 50 тысяч гривен и выше – это уже повод отказать в предоставлении помощи на оплату ЖКХ. Ведь путевка в тот же Египет – это туристические услуги."

Все логічно. На Єгипет гроші є. А за газ платити не хоче?

Это еще ладно: типа решил напоследок "на последние" за границей побывать. Но там дальше вообще фееричные строки:
- Это может неприятно удивить некоторых пенсионеров, - говорит юрист. – Знаю случаи, когда человек не хочет передавать жилье детям до своей смерти, а составляет завещание и говорит, что после разберутся. То есть, есть две квартиры – в одной живет пенсионер, во – второй его совершеннолетний ребенок с семьей, но она оформлена на пенсионера. Если документ утвердят в текущей редакции, то такому пенсионеру откажут в субсидии."
_hunter
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:22

Roman185
А пункт 9.
25 прожиточных минимумов на депозитном счете или в индивидуальной банковской ячейке. А как они будут считать деньги в банковской ячейке?
anikola13
 
Повідомлень: 954
З нами з: 08.02.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:41

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  Roman185 написав:юрист Мария Коваль

Влажные фантазии юриста не подкреплены ни одной ссылкой на закон.
Какая страна - такие и юристы.

  Roman185 написав:То есть, фактически, покупка путевки на отдых на сумму в 50 тысяч гривен и выше – это уже повод отказать в предоставлении помощи на оплату ЖКХ.
Если у человека есть деньги на путевку за 2 тыщи долларов - то почему у него нет денег на оплату коммуналки? Но это всё лирика

А по факту опять же влажные мечты про черного гос.господина.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 06.08.19
Подякував: 871 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:45

  _hunter написав:Это еще ладно: типа решил напоследок "на последние" за границей побывать. Но там дальше вообще фееричные строки:
- Это может неприятно удивить некоторых пенсионеров, - говорит юрист. – Знаю случаи, когда человек не хочет передавать жилье детям до своей смерти, а составляет завещание и говорит, что после разберутся. То есть, есть две квартиры – в одной живет пенсионер, во – второй его совершеннолетний ребенок с семьей, но она оформлена на пенсионера. Если документ утвердят в текущей редакции, то такому пенсионеру откажут в субсидии."

А что тут фееричного?

Феерично как раз то что у чувака две квартиры, но он всё так же хочет субсидию. :evil: Давайте тогда всем будем давать субсидии: айтишник с зарплатой 2к баксов - держи субсидию; алегарх с квартирой в Лондоне - держи субсидию. Если деду с двумя квартирами можно, то почему этим нельзя?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3829
З нами з: 06.08.19
Подякував: 871 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 14:50

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Это еще ладно: типа решил напоследок "на последние" за границей побывать. Но там дальше вообще фееричные строки:
- Это может неприятно удивить некоторых пенсионеров, - говорит юрист. – Знаю случаи, когда человек не хочет передавать жилье детям до своей смерти, а составляет завещание и говорит, что после разберутся. То есть, есть две квартиры – в одной живет пенсионер, во – второй его совершеннолетний ребенок с семьей, но она оформлена на пенсионера. Если документ утвердят в текущей редакции, то такому пенсионеру откажут в субсидии."

А что тут фееричного?

Феерично как раз то что у чувака две квартиры, но он всё так же хочет субсидию. :evil: Давайте тогда всем будем давать субсидии: айтишник с зарплатой 2к баксов - держи субсидию; алегарх с квартирой в Лондоне - держи субсидию. Если деду с двумя квартирами можно, то почему этим нельзя?

Так я ровно про это же самое :) -- две хаты на последние деньги купил (ОК -- одну, одну -- СССР выдало), а на комуналку уже не осталось.
_hunter
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування 1, 2
R2 » Сер 14 кві, 2021 14:47
10 809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 11:37
Investor_K
Кабмін пропонує поширити на Ощадбанк загальні вимоги і...
R2 » Сер 14 кві, 2021 11:20
5 563
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 кві, 2021 09:59
Всюдиносапхайчик
Кабмін хоче скасувати безкоштовний проїзд у громадькому...
R2 » П'ят 09 кві, 2021 15:05
7 616
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 16:52
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.