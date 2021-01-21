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Помер засновник однієї з найбільших фінансових пірамід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:18
Пропонуємо до обговорення:
Організатор однієї з найбільших в історії фінансових пірамід Бернард Медофф помер у в'язниці у віці 82 років.
Дивися повний текст Помер засновник однієї з найбільших фінансових пірамід
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Додано: Чет 15 кві, 2021 11:18
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